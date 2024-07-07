smdtranz написав:

а еще сказочки про электроэнергию, которую якобы панель не выработает за весь срок службы, это миф и кацапская пропаганда, как и то, что электромобили невозможно утилизировать, как и то, что якобы электричество с АЭС самое дешевое и прочий порожняк. не пойму, почему этот бред уже 15 лет тиражируют.новые панели стоят 25 центов за ватт мощности уже в Украине, а оптом в Китае они наверное идут по цене как щебень.панель за 100-130 баксов в Киеве выдает в год 400 квт*ч. служит она 25 лет и за все время выдаст около 7-8 тысяч квт*ч.понятно, нужен еще инвертор и все остальное, окупаемость не 1.5 года, но сам факт.зимой они конечно не выдают много энергии. но есть и неоспоримый плюс —им не нужно ни топливо, ни обслуживание. раз в год протереть шваброй и всё, та и то не обязательно