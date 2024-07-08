Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
чтоб получить нормальный ценник, надо брать промышленные панели на 400-500 ватт, стоят они как раз 100-120 баксов. меньше всякой обвязки заодно. сотки, тем более сейчас, имеют несколько завышенную цену.
и главное, речь шла об расходе электроэнергии на производство панелей против выработки за срок службы, а не об окупаемости.
окупаемость нужно рассчитывать уже отдельно. в частности, на долгий срок покупка аккумуляторов нужна и при использовании генератора, чтобы быстро их зарядить и в тишине пользоваться энергией сутки, а не слушать тарахтеж. соотв панели на весну-лето-осень и генератор на зиму. а аккум общий в системе. окупаемость в условиях войны штука индивидуальная.
а еще сказочки про электроэнергию, которую якобы панель не выработает за весь срок службы, это миф и кацапская пропаганда, как и то, что электромобили невозможно утилизировать, как и то, что якобы электричество с АЭС самое дешевое и прочий порожняк. не пойму, почему этот бред уже 15 лет тиражируют.
новые панели стоят 25 центов за ватт мощности уже в Украине, а оптом в Китае они наверное идут по цене как щебень. панель за 100-130 баксов в Киеве выдает в год 400 квт*ч. служит она 25 лет и за все время выдаст около 7-8 тысяч квт*ч. понятно, нужен еще инвертор и все остальное, окупаемость не 1.5 года, но сам факт.
зимой они конечно не выдают много энергии. но есть и неоспоримый плюс —им не нужно ни топливо, ни обслуживание. раз в год протереть шваброй и всё, та и то не обязательно
Ні, ні, ні, і ще раз ні! Альтернативна енергетика вбиває пташок та виганяє черв'яків із землі. Інша справа нафта/газ/вугілля - при спаленні їх у повітря виділяються афродизіаки, що позитивно впливають на довкілля, флору/фауну та здоров'я. Ось ця обізнана людина не дасть збрехати:
чтоб получить нормальный ценник, надо брать промышленные панели на 400-500 ватт, стоят они как раз 100-120 баксов. меньше всякой обвязки заодно. сотки, тем более сейчас, имеют несколько завышенную цену.
и главное, речь шла об расходе электроэнергии на производство панелей против выработки за срок службы, а не об окупаемости.
окупаемость нужно рассчитывать уже отдельно. в частности, на долгий срок покупка аккумуляторов нужна и при использовании генератора, чтобы быстро их зарядить и в тишине пользоваться энергией сутки, а не слушать тарахтеж. соотв панели на весну-лето-осень и генератор на зиму. а аккум общий в системе. окупаемость в условиях войны штука индивидуальная.
Хм, 400-500 Ват/100-120$ це 25-30/20-24$ за 100Ват, різниця в 10-15 доларів на 100Вт панель, причому такі панелі завеликі для малопотужних станцій і для їх розташування доволі складно знайти місце. Витрати на виробництво десь у Китаї, нас мало бентежить, тим більше зараз. На довгий термін експлуатації у 5-10 років можуть розраховувати тільки залізофосфатні батареї, які доволі дорогі. Торохтіння генераторів всерівно буде у сусідів чи магазинів\аптек цілий рік. Наразі сонячні станції, це не про економію і окупність (окупність 10+ років, це в наших умовах - вічність, яка може і не настати), а про хоч якесь забезпечення свого будинку\квартири мінімальною кількістю енергії.
по самым популярным ибп volt polska и kemot отзывы противоречивые, кто то ими доволен, другие плюются.
Цікаво спостерігати за цінами на це все. Деякі зарядні станції, ДБЖ, LiFePO4, GEL, AGM від початку блекаутів вже подорожчали більш ніж на 100%. Не раджу зараз купувати це все у наших хитровимаханих бариг, поки до зими ще є час, краще замовити щось якісніше, ємкісніше за ту саму ціну з Польщі, Китаю...
smdtranz написав:покупка аккумуляторов нужна и при использовании генератора, чтобы быстро их зарядить и в тишине пользоваться энергией сутки, а не слушать тарахтеж
Кстати, ни у кого ещё не видел такой режим. Обычно или на акках до пока свет не включат (в очень относительной тишине потому, что инвертор тоже ни фига не беззвучный. Все мои прочие домашние почему-то говорят, что когда в той же комнате, где они спят, то спать мешает) или акки только чтобы прожить несколько минут до старта генератора, но тогда им большая ёмкость не нужна. Не знаю насколько оправдано дома от генератора акки заряжать учитывая, что при этом треть энергии теряем. Разве что, если другой генерации вообще нет, но это сильно специфический случай, а мы здесь больше про имеющееся подключение к энергосистеме и блекаутам максимум на несколько дней.