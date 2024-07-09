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в таком режиме работают те, у кого гибридный инвертор. Железофосфатные аккумы, которые позволяют вообще не париться о количестве циклов заряда и износе, сеть, солнце и генератор на самый крайний случай, если нет ни солнца, ни сети, и при этом сели аккумы. у людей сейчас временные решения стоят, по сути, все надеются, что проблемы максимум на месяц-два. кто что смог отхватить, чтоб перекрыть первоочередные потребности, тем и пользуются. но если предположить, что свет будут отрубать лет 5-7… вы же не забывайте, что генератор, это во первых потребление топлива, далеко не пропорциональное нагрузке.то есть у вас светит одна лампочка, а бензин хавает он все равно. реально его полная мощность нужна полчаса в сутки. ну и второе — это моточасы. он не такой уж и долговечный, плюс обслуживать надо. знакомые сейчас многие везут батареи и гибридный инвертор. ну и солнечные батареи.решение, которое будет работать четко и надежно не один год.
сейчас есть кстати инверторы с пассивным охлаждением, то есть без вентиляторов вообще. или по крайней мере такие, что скорость вентиляторов регулируют от нагрузки и при малом потреблении не издают ни звука. но речь не о коробке к аккуму, а о профессиональном устройстве киловатт на 6-8 (на весь дом)
Пишите сразу цены того, о чем идёт речь. На рынке много всего интересного, но как видишь ценник в 95% случаев восторг проходит. Для квартиры генератор вообще не вариант. Где держать его и топливо, выхлопные газы, шум ( проблемы с соседями) и вдобавок вес. Одному не сильно потягаешь.
Цены высокие, плюс ажиотаж. просчитывать надо индивидуально в зависимости от потребностей конкретной семьи. но стабильное электричество переходит в разряд роскоши.
для квартиры я бы не ставил ничего более, чем экофлоу на 2-3.6 квт*ч. вариантов нет, по сути. бойлер мимо него в сеть сразу, пусть греется когда она есть. электроплита?) ну тут начинаются сложности и компромиссы а для дома уже есть где развернуться. люди сейчас батареи электромобилей пилят на куски, одни знакомые распилили 60 квт батарею на пятерых. обошлось не очень дорого.
smdtranz берём экофлоу за 40 тыс грн. что им запитывать?
Для освещения я купил мощные светодиодные лампы по 20 вт с 2мя 18650, те АКБ что шли в комплекте сразу в мусор, поставил нормальные по 2700мач. добавил плату зарядки . Светят 5-6 часов без потери яркости. Если не хватает можно ещё донавесить . Цена вопроса 300-400 грн за 1шт
По вентиляторам аналогично купил их несколько с питание от 18650 . Одновременно сделал зарядку на 6 банок.