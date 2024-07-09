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сподіваємося на краще Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще + Додати

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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 22232425 Додано: Вів 09 лип, 2024 08:22 moveton



в таком режиме работают те, у кого гибридный инвертор.

Железофосфатные аккумы, которые позволяют вообще не париться о количестве циклов заряда и износе, сеть, солнце и генератор на самый крайний случай, если нет ни солнца, ни сети, и при этом сели аккумы.

у людей сейчас временные решения стоят, по сути, все надеются, что проблемы максимум на месяц-два. кто что смог отхватить, чтоб перекрыть первоочередные потребности, тем и пользуются.

но если предположить, что свет будут отрубать лет 5-7…

вы же не забывайте, что генератор, это во первых потребление топлива, далеко не пропорциональное нагрузке.то есть у вас светит одна лампочка, а бензин хавает он все равно.

реально его полная мощность нужна полчаса в сутки.

ну и второе — это моточасы. он не такой уж и долговечный, плюс обслуживать надо.

знакомые сейчас многие везут батареи и гибридный инвертор. ну и солнечные батареи.решение, которое будет работать четко и надежно не один год.



сейчас есть кстати инверторы с пассивным охлаждением, то есть без вентиляторов вообще. или по крайней мере такие, что скорость вентиляторов регулируют от нагрузки и при малом потреблении не издают ни звука. но речь не о коробке к аккуму, а о профессиональном устройстве киловатт на 6-8 (на весь дом) smdtranz

Повідомлень: 330 З нами з: 05.08.13 Подякував: 10 раз. Подякували: 80 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2024 08:31 Пишите сразу цены того, о чем идёт речь. На рынке много всего интересного, но как видишь ценник в 95% случаев восторг проходит. Для квартиры генератор вообще не вариант. Где держать его и топливо, выхлопные газы, шум ( проблемы с соседями) и вдобавок вес. Одному не сильно потягаешь. vitaliiangel

Повідомлень: 24080 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2405 раз. Подякували: 3362 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2024 08:53 vitaliiangel



Цены высокие, плюс ажиотаж. просчитывать надо индивидуально в зависимости от потребностей конкретной семьи.

но стабильное электричество переходит в разряд роскоши.



для квартиры я бы не ставил ничего более, чем экофлоу на 2-3.6 квт*ч. вариантов нет, по сути. бойлер мимо него в сеть сразу, пусть греется когда она есть. электроплита?) ну тут начинаются сложности и компромиссы

а для дома уже есть где развернуться. люди сейчас батареи электромобилей пилят на куски, одни знакомые распилили 60 квт батарею на пятерых. обошлось не очень дорого. Цены высокие, плюс ажиотаж. просчитывать надо индивидуально в зависимости от потребностей конкретной семьи.но стабильное электричество переходит в разряд роскоши.для квартиры я бы не ставил ничего более, чем экофлоу на 2-3.6 квт*ч. вариантов нет, по сути. бойлер мимо него в сеть сразу, пусть греется когда она есть. электроплита?) ну тут начинаются сложности и компромиссыа для дома уже есть где развернуться. люди сейчас батареи электромобилей пилят на куски, одни знакомые распилили 60 квт батарею на пятерых. обошлось не очень дорого. smdtranz

Повідомлень: 330 З нами з: 05.08.13 Подякував: 10 раз. Подякували: 80 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2024 09:30 smdtranz берём экофлоу за 40 тыс грн. что им запитывать?



Для освещения я купил мощные светодиодные лампы по 20 вт с 2мя 18650, те АКБ что шли в комплекте сразу в мусор, поставил нормальные по 2700мач. добавил плату зарядки . Светят 5-6 часов без потери яркости. Если не хватает можно ещё донавесить . Цена вопроса 300-400 грн за 1шт



По вентиляторам аналогично купил их несколько с питание от 18650 . Одновременно сделал зарядку на 6 банок.



Гаджеты у меня все держат 7-8 часов в режиме wifi + включенный экран. Для их подзарядки есть павербанка на 60Ач (ёмкость реальная, замерял тестером, даю ссылку https://epicentrk.ua/shop/mplc-poverban ... 1a19e.html )



Запитывать котел экофлоу лютый оверпрайс. Гелевые АКБ на 200ач + инвертор 1,6квт справятся не хуже а ценник в 2р-3р. ниже.



По холодильнику я тут давал видео. Если и запитывать разве что маленький без морозилки.



От 19в ноутбуков я избавился ещё в 2022 перешёл на планшеты surface 12 вольт берём экофлоу за 40 тыс грн. что им запитывать?Для освещения я купил мощные светодиодные лампы по 20 вт с 2мя 18650, те АКБ что шли в комплекте сразу в мусор, поставил нормальные по 2700мач. добавил плату зарядки . Светят 5-6 часов без потери яркости. Если не хватает можно ещё донавесить . Цена вопроса 300-400 грн за 1штПо вентиляторам аналогично купил их несколько с питание от 18650 . Одновременно сделал зарядку на 6 банок.Гаджеты у меня все держат 7-8 часов в режиме wifi + включенный экран. Для их подзарядки есть павербанка на 60Ач (ёмкость реальная, замерял тестером, даю ссылкуЗапитывать котел экофлоу лютый оверпрайс. Гелевые АКБ на 200ач + инвертор 1,6квт справятся не хуже а ценник в 2р-3р. ниже.По холодильнику я тут давал видео. Если и запитывать разве что маленький без морозилки.От 19в ноутбуков я избавился ещё в 2022 перешёл на планшеты surface 12 вольт vitaliiangel

Повідомлень: 24080 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2405 раз. Подякували: 3362 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 22232425 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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