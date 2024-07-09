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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 08:22

moveton

в таком режиме работают те, у кого гибридный инвертор.
Железофосфатные аккумы, которые позволяют вообще не париться о количестве циклов заряда и износе, сеть, солнце и генератор на самый крайний случай, если нет ни солнца, ни сети, и при этом сели аккумы.
у людей сейчас временные решения стоят, по сути, все надеются, что проблемы максимум на месяц-два. кто что смог отхватить, чтоб перекрыть первоочередные потребности, тем и пользуются.
но если предположить, что свет будут отрубать лет 5-7…
вы же не забывайте, что генератор, это во первых потребление топлива, далеко не пропорциональное нагрузке.то есть у вас светит одна лампочка, а бензин хавает он все равно.
реально его полная мощность нужна полчаса в сутки.
ну и второе — это моточасы. он не такой уж и долговечный, плюс обслуживать надо.
знакомые сейчас многие везут батареи и гибридный инвертор. ну и солнечные батареи.решение, которое будет работать четко и надежно не один год.

сейчас есть кстати инверторы с пассивным охлаждением, то есть без вентиляторов вообще. или по крайней мере такие, что скорость вентиляторов регулируют от нагрузки и при малом потреблении не издают ни звука. но речь не о коробке к аккуму, а о профессиональном устройстве киловатт на 6-8 (на весь дом)
smdtranz
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 08:31

Пишите сразу цены того, о чем идёт речь. На рынке много всего интересного, но как видишь ценник в 95% случаев восторг проходит. Для квартиры генератор вообще не вариант. Где держать его и топливо, выхлопные газы, шум ( проблемы с соседями) и вдобавок вес. Одному не сильно потягаешь.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 08:53

vitaliiangel

Цены высокие, плюс ажиотаж. просчитывать надо индивидуально в зависимости от потребностей конкретной семьи.
но стабильное электричество переходит в разряд роскоши.

для квартиры я бы не ставил ничего более, чем экофлоу на 2-3.6 квт*ч. вариантов нет, по сути. бойлер мимо него в сеть сразу, пусть греется когда она есть. электроплита?) ну тут начинаются сложности и компромиссы :(
а для дома уже есть где развернуться. люди сейчас батареи электромобилей пилят на куски, одни знакомые распилили 60 квт батарею на пятерых. обошлось не очень дорого.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 09:30

smdtranz берём экофлоу за 40 тыс грн. что им запитывать?

Для освещения я купил мощные светодиодные лампы по 20 вт с 2мя 18650, те АКБ что шли в комплекте сразу в мусор, поставил нормальные по 2700мач. добавил плату зарядки . Светят 5-6 часов без потери яркости. Если не хватает можно ещё донавесить . Цена вопроса 300-400 грн за 1шт

По вентиляторам аналогично купил их несколько с питание от 18650 . Одновременно сделал зарядку на 6 банок.

Гаджеты у меня все держат 7-8 часов в режиме wifi + включенный экран. Для их подзарядки есть павербанка на 60Ач (ёмкость реальная, замерял тестером, даю ссылку https://epicentrk.ua/shop/mplc-poverban ... 1a19e.html)

Запитывать котел экофлоу лютый оверпрайс. Гелевые АКБ на 200ач + инвертор 1,6квт справятся не хуже а ценник в 2р-3р. ниже.

По холодильнику я тут давал видео. Если и запитывать разве что маленький без морозилки.

От 19в ноутбуков я избавился ещё в 2022 перешёл на планшеты surface 12 вольт
vitaliiangel
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