Додано: Вів 09 лип, 2024 08:22

moveton



в таком режиме работают те, у кого гибридный инвертор.

Железофосфатные аккумы, которые позволяют вообще не париться о количестве циклов заряда и износе, сеть, солнце и генератор на самый крайний случай, если нет ни солнца, ни сети, и при этом сели аккумы.

у людей сейчас временные решения стоят, по сути, все надеются, что проблемы максимум на месяц-два. кто что смог отхватить, чтоб перекрыть первоочередные потребности, тем и пользуются.

но если предположить, что свет будут отрубать лет 5-7…

вы же не забывайте, что генератор, это во первых потребление топлива, далеко не пропорциональное нагрузке.то есть у вас светит одна лампочка, а бензин хавает он все равно.

реально его полная мощность нужна полчаса в сутки.

ну и второе — это моточасы. он не такой уж и долговечный, плюс обслуживать надо.

знакомые сейчас многие везут батареи и гибридный инвертор. ну и солнечные батареи.решение, которое будет работать четко и надежно не один год.



сейчас есть кстати инверторы с пассивным охлаждением, то есть без вентиляторов вообще. или по крайней мере такие, что скорость вентиляторов регулируют от нагрузки и при малом потреблении не издают ни звука. но речь не о коробке к аккуму, а о профессиональном устройстве киловатт на 6-8 (на весь дом)