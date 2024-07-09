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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 08:22

moveton

в таком режиме работают те, у кого гибридный инвертор.
Железофосфатные аккумы, которые позволяют вообще не париться о количестве циклов заряда и износе, сеть, солнце и генератор на самый крайний случай, если нет ни солнца, ни сети, и при этом сели аккумы.
у людей сейчас временные решения стоят, по сути, все надеются, что проблемы максимум на месяц-два. кто что смог отхватить, чтоб перекрыть первоочередные потребности, тем и пользуются.
но если предположить, что свет будут отрубать лет 5-7…
вы же не забывайте, что генератор, это во первых потребление топлива, далеко не пропорциональное нагрузке.то есть у вас светит одна лампочка, а бензин хавает он все равно.
реально его полная мощность нужна полчаса в сутки.
ну и второе — это моточасы. он не такой уж и долговечный, плюс обслуживать надо.
знакомые сейчас многие везут батареи и гибридный инвертор. ну и солнечные батареи.решение, которое будет работать четко и надежно не один год.

сейчас есть кстати инверторы с пассивным охлаждением, то есть без вентиляторов вообще. или по крайней мере такие, что скорость вентиляторов регулируют от нагрузки и при малом потреблении не издают ни звука. но речь не о коробке к аккуму, а о профессиональном устройстве киловатт на 6-8 (на весь дом)
smdtranz
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 08:31

Пишите сразу цены того, о чем идёт речь. На рынке много всего интересного, но как видишь ценник в 95% случаев восторг проходит. Для квартиры генератор вообще не вариант. Где держать его и топливо, выхлопные газы, шум ( проблемы с соседями) и вдобавок вес. Одному не сильно потягаешь.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 08:53

vitaliiangel

Цены высокие, плюс ажиотаж. просчитывать надо индивидуально в зависимости от потребностей конкретной семьи.
но стабильное электричество переходит в разряд роскоши.

для квартиры я бы не ставил ничего более, чем экофлоу на 2-3.6 квт*ч. вариантов нет, по сути. бойлер мимо него в сеть сразу, пусть греется когда она есть. электроплита?) ну тут начинаются сложности и компромиссы :(
а для дома уже есть где развернуться. люди сейчас батареи электромобилей пилят на куски, одни знакомые распилили 60 квт батарею на пятерых. обошлось не очень дорого.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 09:30

smdtranz берём экофлоу за 40 тыс грн. что им запитывать?

Для освещения я купил мощные светодиодные лампы по 20 вт с 2мя 18650, те АКБ что шли в комплекте сразу в мусор, поставил нормальные по 2700мач. добавил плату зарядки . Светят 5-6 часов без потери яркости. Если не хватает можно ещё донавесить . Цена вопроса 300-400 грн за 1шт

По вентиляторам аналогично купил их несколько с питание от 18650 . Одновременно сделал зарядку на 6 банок.

Гаджеты у меня все держат 7-8 часов в режиме wifi + включенный экран. Для их подзарядки есть павербанка на 60Ач (ёмкость реальная, замерял тестером, даю ссылку https://epicentrk.ua/shop/mplc-poverban ... 1a19e.html)

Запитывать котел экофлоу лютый оверпрайс. Гелевые АКБ на 200ач + инвертор 1,6квт справятся не хуже а ценник в 2р-3р. ниже.

По холодильнику я тут давал видео. Если и запитывать разве что маленький без морозилки.

От 19в ноутбуков я избавился ещё в 2022 перешёл на планшеты surface 12 вольт
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 11:38

vitaliiangel
Какой у вас сейчас планшет и какой порекомендуете по максимальной продолжительности автономной работы и макс.производительности, ну кроме айпада11про?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 12:09

  vitaliiangel написав:павербанка на 60Ач (ёмкость реальная, замерял тестером, даю ссылку https://epicentrk.ua/shop/mplc-poverban ... 1a19e.html)

За 1500 грн, там літій-іон на 60А?
Там має бути як мінімум 12*5А типорозміру 21700, за таку ціну, якось занадто дешево виглядає. Або акумулятори там ноунейм гірше лішена чи evo.

  vitaliiangel написав:Запитывать котел экофлоу лютый оверпрайс. Гелевые АКБ на 200ач + инвертор 1,6квт справятся не хуже а ценник в 2р-3р. ниже.

На їх зарядку пан має безперервних 10 годин?
+ гель має в рази менший ресурс.

  vitaliiangel написав:По холодильнику я тут давал видео. Если и запитывать разве что маленький без морозилки.

Холодильник повнорозмірний тягне в робочому режимі 75-85 Вт (хоча в характеристиках вказано 100 Вт), причому у нього цікавий алгоритм запуску, запуск компрессора плавний і тільки через 2-5 хвилин після подачі живлення. Тому приєднаний до групи живлення через станцію.
  vitaliiangel написав:От 19в ноутбуков я избавился ещё в 2022 перешёл на планшеты surface 12 вольт

Опцію зарядки через Type-C з функцією Power Delivery не розглядали?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 12:24

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Звісно якщо зараз розглядати по неадекватним цінам, то може здатися, що павер станції неадекватно дорогі.
Якщо купували по цінам до ажіотажу, то це не так.
Свинцеві АКБ заряджаються дуже повільно, інакше - дуже швидко втрачають ємність. Тому для такого рішення треба закладати систему на в рази більшу ємність. І виділити на все це цілу комору, де стоятиме той центнер свинцю.
Можна зібрати на базі ліфепо акумів. Вийде звісно дорожче ніж на свинці, зате швидко заряджається і не таке громіздке. Так, можна зробити суттєво дешевше, ніж брати готові брендові апарати, але не 2-3 рази. Якщо є час та натхнення, чому ні.
В мене для гаджетів вистачає станції на 700 Вт*год, протримає 6-8 годин і ноут і монітор і телефон і всякий дріб'язок. І коштувала менше 500 євро. І не треба півшафи брухту тримати для того.
Для ноутбуків додатково є павербанки з PD, на 65 і promate на 100 Вт.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 12:31

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  smdtranz написав:в таком режиме работают те, у кого гибридный инвертор.

Не понял какое отношение гибридность инвертора имеет к зарядке аккумов от генератора с цель потом его погасить и сидеть на аккумах.

  smdtranz написав:у людей сейчас временные решения стоят, по сути, все надеются, что проблемы максимум на месяц-два. кто что смог отхватить, чтоб перекрыть первоочередные потребности, тем и пользуются.
но если предположить, что свет будут отрубать лет 5-7…

Эти "временные решения", как минимум, с осени 2022 года. На этом фоне ещё семь лет не так, чтобы много... А в офисах на связке генератор + ИБП ненадолго я минимум лет 20 работал. Собсно, ИБП - это тоже можно сказать, что гибридный инвертор. Но после зарядки их аккумов генератор не отключали :D

Офисы, конечно, не квартиры. Там потребление не 100 Вт. Генератор, кстати совсем не постоянно кушает. Конечно, у него есть некий минимум, но дальше расход горючки начинает расти. Причём быстрее, чем выдаваемая энергия.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 12:34

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  _Mykola_ написав:Холодильник повнорозмірний тягне в робочому режимі 75-85 Вт (хоча в характеристиках вказано 100 Вт), причому у нього цікавий алгоритм запуску, запуск компрессора плавний і тільки через 2-5 хвилин після подачі живлення.

Крутой холодильник. Я свой вчера подключал и измерял. У меня в общем не большой и довольно экономичный, но всё равно 170 Вт в начале, потом потихоньку опускается до 130 Вт. А ещё более мелкий советский в сутки жрал в два раза больше (мощность, правда, не скажу).
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 12:59

  барабашов написав:vitaliiangel
Какой у вас сейчас планшет и какой порекомендуете по максимальной продолжительности автономной работы и макс.производительности, ну кроме айпада11про?

Чтобы рекомендовать надо их потестировать хотя бы 10-20 шт. У меня такого опыта нет. Пользуюсь surface 4 и 5 поколений (не путать с surface RT!!! ) .

Большие 12', быстрые и что важно не глючные. Почему то планшеты на винде страдают глюками, у меня были бравис, Леново, НР, фуджицу все по разному глючили.
vitaliiangel
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