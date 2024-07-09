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сподіваємося на краще Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще + Додати

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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 23242526 Додано: Вів 09 лип, 2024 13:05 _Mykola_ написав: За 1500 грн, там літій-іон на 60А?

Там має бути як мінімум 12*5А типорозміру 21700, за таку ціну, якось занадто дешево виглядає. Або акумулятори там ноунейм гірше лішена чи evo. За 1500 грн, там літій-іон на 60А?Там має бути як мінімум 12*5А типорозміру 21700, за таку ціну, якось занадто дешево виглядає. Або акумулятори там ноунейм гірше лішена чи evo. я его не вскрывал он на гарантии, но продаются похожие по размеру коробки на 21 АКБ типа 18650. Давайте посчитаем Самсунг/лж ёмкостью 3000мач стоят 80 грн



https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/sams ... TqGdO.html



https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/akum ... SFY1W.html



умножаем на 21 = 1680грн (в этой цене ещё сидит прибыль продавца) плюс плата 100-200 грн. И коробка с контактами.



Цена павербанки +/- адекватная. То что аналогичные в 3р дороже не означает, что они лучше. Жадность продавцов никто не отменял. ))



_Mykola_ написав: На їх зарядку пан має безперервних 10 годин?

+ гель має в рази менший ресурс На їх зарядку пан має безперервних 10 годин?+ гель має в рази менший ресурс я это вижу так, один 100ач стоит на зарядке другой с преобразователем в работе.



У меня по такой схеме заряжаются гаджеты, всегда на зарядке один смартфон, планшет, блютуз колонка, несколько 18650 для ламп вентиляторов. Быстрая зарядка неоспоримый плюс экофлоу и блюетти. Минус если он ломается вы остаетесь без всего что он питает. Если у меня ломается одна или несколько банок 18650 я их выбрасываю и забываю. По этой же причине я их не паяю, а пользуюсь холдерами и повышающими преобразователями.



Наличие э.э. в течение 3-5 часов в сутки больше экстремальный сценарий. При существующих отключениях 10-12 часов в сутки э.э. все же присутствует. _Mykola_ написав: Опцію зарядки через Type-C з функцією Power Delivery не розглядали? Опцію зарядки через Type-C з функцією Power Delivery не розглядали? выше писал с ноута перешёл на планшеты surface на процессоре i5 с автономией 6-7 часов, и питанием 12в. В 2024 не было ситуации когда сели бы оба планшета, но даже если такое будет 12в легко снимается с автомобильного АКБ или с 3 последовательных банок 18650 и повышающим преобразователем. В этом случае потери минимальные, дотянуть с 10,6 до 12. я его не вскрывал он на гарантии, но продаются похожие по размеру коробки на 21 АКБ типа 18650. Давайте посчитаем Самсунг/лж ёмкостью 3000мач стоят 80 грнумножаем на 21 = 1680грн (в этой цене ещё сидит прибыль продавца) плюс плата 100-200 грн. И коробка с контактами.Цена павербанки +/- адекватная. То что аналогичные в 3р дороже не означает, что они лучше. Жадность продавцов никто не отменял. ))я это вижу так, один 100ач стоит на зарядке другой с преобразователем в работе.У меня по такой схеме заряжаются гаджеты, всегда на зарядке один смартфон, планшет, блютуз колонка, несколько 18650 для ламп вентиляторов. Быстрая зарядка неоспоримый плюс экофлоу и блюетти. Минус если он ломается вы остаетесь без всего что он питает. Если у меня ломается одна или несколько банок 18650 я их выбрасываю и забываю. По этой же причине я их не паяю, а пользуюсь холдерами и повышающими преобразователями.Наличие э.э. в течение 3-5 часов в сутки больше экстремальный сценарий. При существующих отключениях 10-12 часов в сутки э.э. все же присутствует.выше писал с ноута перешёл на планшеты surface на процессоре i5 с автономией 6-7 часов, и питанием 12в. В 2024 не было ситуации когда сели бы оба планшета, но даже если такое будет 12в легко снимается с автомобильного АКБ или с 3 последовательных банок 18650 и повышающим преобразователем. В этом случае потери минимальные, дотянуть с 10,6 до 12. vitaliiangel

Повідомлень: 24083 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2405 раз. Подякували: 3362 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 23242526 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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