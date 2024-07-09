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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 13:05

  _Mykola_ написав:За 1500 грн, там літій-іон на 60А?
Там має бути як мінімум 12*5А типорозміру 21700, за таку ціну, якось занадто дешево виглядає. Або акумулятори там ноунейм гірше лішена чи evo.
я его не вскрывал он на гарантии, но продаются похожие по размеру коробки на 21 АКБ типа 18650. Давайте посчитаем Самсунг/лж ёмкостью 3000мач стоят 80 грн

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/sams ... TqGdO.html

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/akum ... SFY1W.html

умножаем на 21 = 1680грн (в этой цене ещё сидит прибыль продавца) плюс плата 100-200 грн. И коробка с контактами.

Цена павербанки +/- адекватная. То что аналогичные в 3р дороже не означает, что они лучше. Жадность продавцов никто не отменял. ))

  _Mykola_ написав:На їх зарядку пан має безперервних 10 годин?
+ гель має в рази менший ресурс
я это вижу так, один 100ач стоит на зарядке другой с преобразователем в работе.

У меня по такой схеме заряжаются гаджеты, всегда на зарядке один смартфон, планшет, блютуз колонка, несколько 18650 для ламп вентиляторов. Быстрая зарядка неоспоримый плюс экофлоу и блюетти. Минус если он ломается вы остаетесь без всего что он питает. Если у меня ломается одна или несколько банок 18650 я их выбрасываю и забываю. По этой же причине я их не паяю, а пользуюсь холдерами и повышающими преобразователями.

Наличие э.э. в течение 3-5 часов в сутки больше экстремальный сценарий. При существующих отключениях 10-12 часов в сутки э.э. все же присутствует.
  _Mykola_ написав:Опцію зарядки через Type-C з функцією Power Delivery не розглядали?
выше писал с ноута перешёл на планшеты surface на процессоре i5 с автономией 6-7 часов, и питанием 12в. В 2024 не было ситуации когда сели бы оба планшета, но даже если такое будет 12в легко снимается с автомобильного АКБ или с 3 последовательных банок 18650 и повышающим преобразователем. В этом случае потери минимальные, дотянуть с 10,6 до 12.
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