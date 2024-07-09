я его не вскрывал он на гарантии, но продаются похожие по размеру коробки на 21 АКБ типа 18650. Давайте посчитаем Самсунг/лж ёмкостью 3000мач стоят 80 грн
умножаем на 21 = 1680грн (в этой цене ещё сидит прибыль продавца) плюс плата 100-200 грн. И коробка с контактами.
Цена павербанки +/- адекватная. То что аналогичные в 3р дороже не означает, что они лучше. Жадность продавцов никто не отменял. ))
я это вижу так, один 100ач стоит на зарядке другой с преобразователем в работе.
У меня по такой схеме заряжаются гаджеты, всегда на зарядке один смартфон, планшет, блютуз колонка, несколько 18650 для ламп вентиляторов. Быстрая зарядка неоспоримый плюс экофлоу и блюетти. Минус если он ломается вы остаетесь без всего что он питает. Если у меня ломается одна или несколько банок 18650 я их выбрасываю и забываю. По этой же причине я их не паяю, а пользуюсь холдерами и повышающими преобразователями.
Наличие э.э. в течение 3-5 часов в сутки больше экстремальный сценарий. При существующих отключениях 10-12 часов в сутки э.э. все же присутствует.
выше писал с ноута перешёл на планшеты surface на процессоре i5 с автономией 6-7 часов, и питанием 12в. В 2024 не было ситуации когда сели бы оба планшета, но даже если такое будет 12в легко снимается с автомобильного АКБ или с 3 последовательных банок 18650 и повышающим преобразователем. В этом случае потери минимальные, дотянуть с 10,6 до 12.