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сподіваємося на краще Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще + Додати

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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 23242526 Додано: Вів 09 лип, 2024 13:05 _Mykola_ написав: За 1500 грн, там літій-іон на 60А?

Там має бути як мінімум 12*5А типорозміру 21700, за таку ціну, якось занадто дешево виглядає. Або акумулятори там ноунейм гірше лішена чи evo. За 1500 грн, там літій-іон на 60А?Там має бути як мінімум 12*5А типорозміру 21700, за таку ціну, якось занадто дешево виглядає. Або акумулятори там ноунейм гірше лішена чи evo. я его не вскрывал он ещё на гарантии



_Mykola_ написав: На їх зарядку пан має безперервних 10 годин?

+ гель має в рази менший ресурс На їх зарядку пан має безперервних 10 годин?+ гель має в рази менший ресурс я это вижу так, один 100ач стоит на зарядке другой с инвертором в работе. Если за сутки будет 10часов э.э. то 1й зарядится. Главное чтобы 2го на сутки хватило. Потом меняются местами. Соответственно износ 1/2 по сравнению с эксплуатацией одного АКБ.



У меня по такой схеме заряжаются гаджеты, всегда на зарядке один смартфон, планшет, блютуз колонка, несколько 18650 для ламп и вентиляторов.



Быстрая зарядка неоспоримый плюс экофлоу и блюетти. Минус, если он ломается вы останетесь сразу без всего что он питает. С подобными гаджетами дел не имел, а с АКБ для ноутбуков одно время сталкивался, там схема такая выходит из строя одна банка 18650 и весь АКБ перестает работать.



Если у меня ломается одна (или несколько) банок 18650 я их выбрасываю и забываю. За 10 лет выкинул примерно больше 50шт. то есть выходят со строя они относительно часто, по крайней мере на ноутбуках.

_Mykola_ написав: Опцію зарядки через Type-C з функцією Power Delivery не розглядали? Опцію зарядки через Type-C з функцією Power Delivery не розглядали? выше писал, с ноута перешёл на планшеты surface на процессоре i5 с автономией 6-7 часов, и питанием 12в. Это не связано с блэкаутами мне 2 планшета удобнее, чем один ноут, к нему подключается внешний монитор, клавиатура, мышь.



В 2024 не было ситуации когда сели бы оба планшета, но даже если такое будет 12в легко снимается с автомобильного АКБ или с 3 последовательных банок 18650 и повышающим преобразователем. В этом случае потери минимальные, дотянуть с 10,6 до 12 легче и проще чем набирать 19 вольт или искать павербанк с Power Delivery. АКБ 18650 с холдерами (последовательные и параллельные) давно куплены для разных задач.



Лично у меня не закрыт вопрос запитки газ.котла, остальное все запитано и работает больше 8 часов. Холодильник решил пока не запитывать. Ем на овощи/фрукты. я его не вскрывал он ещё на гарантиия это вижу так, один 100ач стоит на зарядке другой с инвертором в работе. Если за сутки будет 10часов э.э. то 1й зарядится. Главное чтобы 2го на сутки хватило. Потом меняются местами. Соответственно износ 1/2 по сравнению с эксплуатацией одного АКБ.У меня по такой схеме заряжаются гаджеты, всегда на зарядке один смартфон, планшет, блютуз колонка, несколько 18650 для ламп и вентиляторов.Быстрая зарядка неоспоримый плюс экофлоу и блюетти. Минус, если он ломается вы останетесь сразу без всего что он питает. С подобными гаджетами дел не имел, а с АКБ для ноутбуков одно время сталкивался, там схема такая выходит из строя одна банка 18650 и весь АКБ перестает работать.Если у меня ломается одна (или несколько) банок 18650 я их выбрасываю и забываю. За 10 лет выкинул примерно больше 50шт. то есть выходят со строя они относительно часто, по крайней мере на ноутбуках.выше писал, с ноута перешёл на планшеты surface на процессоре i5 с автономией 6-7 часов, и питанием 12в. Это не связано с блэкаутами мне 2 планшета удобнее, чем один ноут, к нему подключается внешний монитор, клавиатура, мышь.В 2024 не было ситуации когда сели бы оба планшета, но даже если такое будет 12в легко снимается с автомобильного АКБ или с 3 последовательных банок 18650 и повышающим преобразователем. В этом случае потери минимальные, дотянуть с 10,6 до 12 легче и проще чем набирать 19 вольт или искать павербанк с Power Delivery. АКБ 18650 с холдерами (последовательные и параллельные) давно куплены для разных задач.Лично у меня не закрыт вопрос запитки газ.котла, остальное все запитано и работает больше 8 часов. Холодильник решил пока не запитывать. Ем на овощи/фрукты. vitaliiangel

Повідомлень: 24084 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2405 раз. Подякували: 3362 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 лип, 2024 18:53 Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще vitaliiangel написав: я это вижу так, один 100ач стоит на зарядке другой с инвертором в работе. Если за сутки будет 10часов э.э. то 1й зарядится. Главное чтобы 2го на сутки хватило. Потом меняются местами. Соответственно износ 1/2 по сравнению с эксплуатацией одного АКБ. я это вижу так, один 100ач стоит на зарядке другой с инвертором в работе. Если за сутки будет 10часов э.э. то 1й зарядится. Главное чтобы 2го на сутки хватило. Потом меняются местами. Соответственно износ 1/2 по сравнению с эксплуатацией одного АКБ.

Зачем этот бег с переключениями? Ни у свинцовых, ни у литиевых нет эффекта памяти и их наоборот, лучше в ноль не разряжать. Просто два в параллель и заряжать, когда есть чем, не отключая от инвертора. Гибридный инвертор это сделает сам, но и в ручном режиме периодически включать зарядку по-любому проще, чем ещё и провода перетыкать постояно. Зачем этот бег с переключениями? Ни у свинцовых, ни у литиевых нет эффекта памяти и их наоборот, лучше в ноль не разряжать. Просто два в параллель и заряжать, когда есть чем, не отключая от инвертора. Гибридный инвертор это сделает сам, но и в ручном режиме периодически включать зарядку по-любому проще, чем ещё и провода перетыкать постояно. moveton

Повідомлень: 4625 З нами з: 23.03.18 Подякував: 30 раз. Подякували: 518 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 23242526 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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