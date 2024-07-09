RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 23242526
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 13:05

  _Mykola_ написав:За 1500 грн, там літій-іон на 60А?
Там має бути як мінімум 12*5А типорозміру 21700, за таку ціну, якось занадто дешево виглядає. Або акумулятори там ноунейм гірше лішена чи evo.
я его не вскрывал он ещё на гарантии

  _Mykola_ написав:На їх зарядку пан має безперервних 10 годин?
+ гель має в рази менший ресурс
я это вижу так, один 100ач стоит на зарядке другой с инвертором в работе. Если за сутки будет 10часов э.э. то 1й зарядится. Главное чтобы 2го на сутки хватило. Потом меняются местами. Соответственно износ 1/2 по сравнению с эксплуатацией одного АКБ.

У меня по такой схеме заряжаются гаджеты, всегда на зарядке один смартфон, планшет, блютуз колонка, несколько 18650 для ламп и вентиляторов.

Быстрая зарядка неоспоримый плюс экофлоу и блюетти. Минус, если он ломается вы останетесь сразу без всего что он питает. С подобными гаджетами дел не имел, а с АКБ для ноутбуков одно время сталкивался, там схема такая выходит из строя одна банка 18650 и весь АКБ перестает работать.

Если у меня ломается одна (или несколько) банок 18650 я их выбрасываю и забываю. За 10 лет выкинул примерно больше 50шт. то есть выходят со строя они относительно часто, по крайней мере на ноутбуках.
  _Mykola_ написав:Опцію зарядки через Type-C з функцією Power Delivery не розглядали?
выше писал, с ноута перешёл на планшеты surface на процессоре i5 с автономией 6-7 часов, и питанием 12в. Это не связано с блэкаутами мне 2 планшета удобнее, чем один ноут, к нему подключается внешний монитор, клавиатура, мышь.

В 2024 не было ситуации когда сели бы оба планшета, но даже если такое будет 12в легко снимается с автомобильного АКБ или с 3 последовательных банок 18650 и повышающим преобразователем. В этом случае потери минимальные, дотянуть с 10,6 до 12 легче и проще чем набирать 19 вольт или искать павербанк с Power Delivery. АКБ 18650 с холдерами (последовательные и параллельные) давно куплены для разных задач.

Лично у меня не закрыт вопрос запитки газ.котла, остальное все запитано и работает больше 8 часов. Холодильник решил пока не запитывать. Ем на овощи/фрукты.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24084
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2405 раз.
Подякували: 3362 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 18:53

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  vitaliiangel написав:я это вижу так, один 100ач стоит на зарядке другой с инвертором в работе. Если за сутки будет 10часов э.э. то 1й зарядится. Главное чтобы 2го на сутки хватило. Потом меняются местами. Соответственно износ 1/2 по сравнению с эксплуатацией одного АКБ.

Зачем этот бег с переключениями? Ни у свинцовых, ни у литиевых нет эффекта памяти и их наоборот, лучше в ноль не разряжать. Просто два в параллель и заряжать, когда есть чем, не отключая от инвертора. Гибридный инвертор это сделает сам, но и в ручном режиме периодически включать зарядку по-любому проще, чем ещё и провода перетыкать постояно.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4625
З нами з: 23.03.18
Подякував: 30 раз.
Подякували: 518 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 23242526
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12349)
09.07.2024 15:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.