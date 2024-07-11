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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 13:05

  _Mykola_ написав:За 1500 грн, там літій-іон на 60А?
Там має бути як мінімум 12*5А типорозміру 21700, за таку ціну, якось занадто дешево виглядає. Або акумулятори там ноунейм гірше лішена чи evo.
я его не вскрывал он ещё на гарантии

  _Mykola_ написав:На їх зарядку пан має безперервних 10 годин?
+ гель має в рази менший ресурс
я это вижу так, один 100ач стоит на зарядке другой с инвертором в работе. Если за сутки будет 10часов э.э. то 1й зарядится. Главное чтобы 2го на сутки хватило. Потом меняются местами. Соответственно износ 1/2 по сравнению с эксплуатацией одного АКБ.

У меня по такой схеме заряжаются гаджеты, всегда на зарядке один смартфон, планшет, блютуз колонка, несколько 18650 для ламп и вентиляторов.

Быстрая зарядка неоспоримый плюс экофлоу и блюетти. Минус, если он ломается вы останетесь сразу без всего что он питает. С подобными гаджетами дел не имел, а с АКБ для ноутбуков одно время сталкивался, там схема такая выходит из строя одна банка 18650 и весь АКБ перестает работать.

Если у меня ломается одна (или несколько) банок 18650 я их выбрасываю и забываю. За 10 лет выкинул примерно больше 50шт. то есть выходят со строя они относительно часто, по крайней мере на ноутбуках.
  _Mykola_ написав:Опцію зарядки через Type-C з функцією Power Delivery не розглядали?
выше писал, с ноута перешёл на планшеты surface на процессоре i5 с автономией 6-7 часов, и питанием 12в. Это не связано с блэкаутами мне 2 планшета удобнее, чем один ноут, к нему подключается внешний монитор, клавиатура, мышь.

В 2024 не было ситуации когда сели бы оба планшета, но даже если такое будет 12в легко снимается с автомобильного АКБ или с 3 последовательных банок 18650 и повышающим преобразователем. В этом случае потери минимальные, дотянуть с 10,6 до 12 легче и проще чем набирать 19 вольт или искать павербанк с Power Delivery. АКБ 18650 с холдерами (последовательные и параллельные) давно куплены для разных задач.

Лично у меня не закрыт вопрос запитки газ.котла, остальное все запитано и работает больше 8 часов. Холодильник решил пока не запитывать. Ем на овощи/фрукты.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 18:53

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  vitaliiangel написав:я это вижу так, один 100ач стоит на зарядке другой с инвертором в работе. Если за сутки будет 10часов э.э. то 1й зарядится. Главное чтобы 2го на сутки хватило. Потом меняются местами. Соответственно износ 1/2 по сравнению с эксплуатацией одного АКБ.

Зачем этот бег с переключениями? Ни у свинцовых, ни у литиевых нет эффекта памяти и их наоборот, лучше в ноль не разряжать. Просто два в параллель и заряжать когда есть чем, не отключая от инвертора. Гибридный инвертор это сделает сам, но и в ручном режиме периодически включать зарядку по-любому проще, чем ещё и провода перетыкать постояно.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 00:21

  moveton написав:
  smdtranz написав:в таком режиме работают те, у кого гибридный инвертор.

Не понял какое отношение гибридность инвертора имеет к зарядке аккумов от генератора с цель потом его погасить и сидеть на аккумах.

  smdtranz написав:у людей сейчас временные решения стоят, по сути, все надеются, что проблемы максимум на месяц-два. кто что смог отхватить, чтоб перекрыть первоочередные потребности, тем и пользуются.
но если предположить, что свет будут отрубать лет 5-7…

Эти "временные решения", как минимум, с осени 2022 года. На этом фоне ещё семь лет не так, чтобы много... А в офисах на связке генератор + ИБП ненадолго я минимум лет 20 работал. Собсно, ИБП - это тоже можно сказать, что гибридный инвертор. Но после зарядки их аккумов генератор не отключали :D

Офисы, конечно, не квартиры. Там потребление не 100 Вт. Генератор, кстати совсем не постоянно кушает. Конечно, у него есть некий минимум, но дальше расход горючки начинает расти. Причём быстрее, чем выдаваемая энергия.


Гибридный инвертор автоматом запускает и гасит генератор при необходимости. все подключил и не паришься.

что касается временных решений — по факту свет отключали 2 месяца в 2022-23 и месяц сейчас. волна поломок генераторов, купленных для блэкаутов еще не началась. а там, или жди 2 недели без света, пока починят, или покупай подменный за х2 цену на ажиотаже.
для офисов с постоянной длительной нагрузкой другое дело, а для малого бизнеса или домашнего пользования нужны аккумы по любому. и раз уж они есть, почему бы не заряжать их от генератора? на ютубе полно замеров расхода при разной мощности, везде на полной мощности генератор хавает где-то х1.8-х2 от холостого хода. шкаф с аккумами по
нормальной не ажиотажной цене окупится быстро против возни с генераторами.
еще солнце, если есть крыша, задует батареи за день и покроет потребление 8 месяцев в году.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 00:59

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  smdtranz написав:для офисов с постоянной длительной нагрузкой другое дело, а для малого бизнеса или домашнего пользования нужны аккумы по любому. и раз уж они есть, почему бы не заряжать их от генератора?

А если мы говорим о малом потреблении, то возникает вопрос зачем вообще генератор со всем прилагающимся к нему геморроем, если можно шкаф с аккумами, на сутки-другие? Из розетки энергия пока ещё в разы дешевле генераторной даже чисто по цене бензина. А если ещё и солнце что-то добавит, то и на дольше будет. Или готовимся к автономии на всю зиму? Вряд ли настолько плохо будет. И то зимой 2022-2023 были пункты незламности, где Интернета я ни разу не находил, хоть и обещали, но подзарядить свой аккум давали. ХЗ, правда, будет ли этой зимой. Летом не видать пока.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 13:53

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 12:00

  vitaliiangel написав:smdtranz берём экофлоу за 40 тыс грн. что им запитывать?

Для освещения я купил мощные светодиодные лампы по 20 вт с 2мя 18650, те АКБ что шли в комплекте сразу в мусор, поставил нормальные по 2700мач. добавил плату зарядки . Светят 5-6 часов без потери яркости. Если не хватает можно ещё донавесить . Цена вопроса 300-400 грн за 1шт

По вентиляторам аналогично купил их несколько с питание от 18650 . Одновременно сделал зарядку на 6 банок.

Гаджеты у меня все держат 7-8 часов в режиме wifi + включенный экран. Для их подзарядки есть павербанка на 60Ач (ёмкость реальная, замерял тестером, даю ссылку https://epicentrk.ua/shop/mplc-poverban ... 1a19e.html)

Запитывать котел экофлоу лютый оверпрайс. Гелевые АКБ на 200ач + инвертор 1,6квт справятся не хуже а ценник в 2р-3р. ниже.

По холодильнику я тут давал видео. Если и запитывать разве что маленький без морозилки.

От 19в ноутбуков я избавился ещё в 2022 перешёл на планшеты surface 12 вольт

рішення за $4 для 19В ноутів
https://fi202x.blogspot.com/2024/07/blog-post.html
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 12:38

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

flyman написав:
  vitaliiangel написав:smdtranz берём экофлоу за 40 тыс грн. что им запитывать?

Для освещения я купил мощные светодиодные лампы по 20 вт с 2мя 18650, те АКБ что шли в комплекте сразу в мусор, поставил нормальные по 2700мач. добавил плату зарядки . Светят 5-6 часов без потери яркости. Если не хватает можно ещё донавесить . Цена вопроса 300-400 грн за 1шт

По вентиляторам аналогично купил их несколько с питание от 18650 . Одновременно сделал зарядку на 6 банок.

Гаджеты у меня все держат 7-8 часов в режиме wifi + включенный экран. Для их подзарядки есть павербанка на 60Ач (ёмкость реальная, замерял тестером, даю ссылку https://epicentrk.ua/shop/mplc-poverban ... 1a19e.html)

Запитывать котел экофлоу лютый оверпрайс. Гелевые АКБ на 200ач + инвертор 1,6квт справятся не хуже а ценник в 2р-3р. ниже.

По холодильнику я тут давал видео. Если и запитывать разве что маленький без морозилки.

От 19в ноутбуков я избавился ещё в 2022 перешёл на планшеты surface 12 вольт

рішення за $4 для 19В ноутів
https://fi202x.blogspot.com/2024/07/blog-post.html
Пару годин це смішно. Потрібно забезпечити автономність хоча б на 8 годин
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 14:43

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Если все установят аккумуляторные батареи с инверторами, то отключения станут бессмысленными в том виде, как отключают сейчас. В момент, когда у меня появится электроэнергия из сети города, я не только буду потреблять, но и еще буду заряжать аккумуляторы, которые отработали, когда не было электроэнергии. Таким образом, у меня будет повышенное потребление в моменты, когда дают электроэнергию. Поэтому отключения станут бессмысленными, так как они не снизят потребление/нагрузку.
Выходом будет уже не отключение, а включение по графику раз два в сутки.
Примат
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 14:52

  Примат написав:Если все установят аккумуляторные батареи с инверторами, то отключения станут бессмысленными в том виде, как отключают сейчас. В момент, когда у меня появится электроэнергия из сети города, я не только буду потреблять, но и еще буду заряжать аккумуляторы, которые отработали, когда не было электроэнергии. Таким образом, у меня будет повышенное потребление в моменты, когда дают электроэнергию. Поэтому отключения станут бессмысленными, так как они не снизят потребление/нагрузку.
Выходом будет уже не отключение, а включение по графику раз два в сутки.


всі не поставлять. а споживання обмежується лімітом договору із енергокомпанією
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 14:54

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  Faceless написав:Пару годин це смішно. Потрібно забезпечити автономність хоча б на 8 годин


самий дешевий авто акум за півтори тищі грн на 60 ампер тримає роутер+конвертор напряму десь 4-5 днів, може і більше, я задовбався перевіряти. релюшка яка переключає на блок живлення при появі мережі коштувала 200 грн
trololo
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