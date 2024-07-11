Додано: Вів 09 лип, 2024 13:05

_Mykola_ написав: За 1500 грн, там літій-іон на 60А?

Там має бути як мінімум 12*5А типорозміру 21700, за таку ціну, якось занадто дешево виглядає. Або акумулятори там ноунейм гірше лішена чи evo. За 1500 грн, там літій-іон на 60А?Там має бути як мінімум 12*5А типорозміру 21700, за таку ціну, якось занадто дешево виглядає. Або акумулятори там ноунейм гірше лішена чи evo.

_Mykola_ написав: На їх зарядку пан має безперервних 10 годин?

+ гель має в рази менший ресурс На їх зарядку пан має безперервних 10 годин?+ гель має в рази менший ресурс

_Mykola_ написав: Опцію зарядки через Type-C з функцією Power Delivery не розглядали? Опцію зарядки через Type-C з функцією Power Delivery не розглядали?

я его не вскрывал он ещё на гарантиия это вижу так, один 100ач стоит на зарядке другой с инвертором в работе. Если за сутки будет 10часов э.э. то 1й зарядится. Главное чтобы 2го на сутки хватило. Потом меняются местами. Соответственно износ 1/2 по сравнению с эксплуатацией одного АКБ.У меня по такой схеме заряжаются гаджеты, всегда на зарядке один смартфон, планшет, блютуз колонка, несколько 18650 для ламп и вентиляторов.Быстрая зарядка неоспоримый плюс экофлоу и блюетти. Минус, если он ломается вы останетесь сразу без всего что он питает. С подобными гаджетами дел не имел, а с АКБ для ноутбуков одно время сталкивался, там схема такая выходит из строя одна банка 18650 и весь АКБ перестает работать.Если у меня ломается одна (или несколько) банок 18650 я их выбрасываю и забываю. За 10 лет выкинул примерно больше 50шт. то есть выходят со строя они относительно часто, по крайней мере на ноутбуках.выше писал, с ноута перешёл на планшеты surface на процессоре i5 с автономией 6-7 часов, и питанием 12в. Это не связано с блэкаутами мне 2 планшета удобнее, чем один ноут, к нему подключается внешний монитор, клавиатура, мышь.В 2024 не было ситуации когда сели бы оба планшета, но даже если такое будет 12в легко снимается с автомобильного АКБ или с 3 последовательных банок 18650 и повышающим преобразователем. В этом случае потери минимальные, дотянуть с 10,6 до 12 легче и проще чем набирать 19 вольт или искать павербанк с Power Delivery. АКБ 18650 с холдерами (последовательные и параллельные) давно куплены для разных задач.Лично у меня не закрыт вопрос запитки газ.котла, остальное все запитано и работает больше 8 часов. Холодильник решил пока не запитывать. Ем на овощи/фрукты.