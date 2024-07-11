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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 11 лип, 2024 15:00
бариги оборзіли жесть. на олх гібридник повмр 6.2 про просять 40к. на алі за 15 к замовив
Додано: Чет 11 лип, 2024 15:26
АГМ вчорашній день. свинець на максималках. для дому тільки LIFEPO4
Додано: Чет 11 лип, 2024 15:43
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ну если жить надоело и надоел ремонт и квартира, то можно и литиевый. А есть у него ферум или нет, вскрытие потом покажет.
Додано: Чет 11 лип, 2024 15:55
вам треба трошки підтянуть матчасть, а то ще десь опозоритесь. залізофосфатні не горять навіть при КЗ и пробитому корпусі. різниця з літій іонними більша ніж між AGM та автоакумом. абсолютно різна хімія, різна напруга комірок.
літій іон (зазвичай це збірки із авто) я теж нікому додому не рекомендую.
але є тесли на Lifepo (китайські модел 3) - їх можна, вже бачив на олх продають, але ціни як на нові призматики, тому сенсу нема.
90% всіх порад в інтернеті з приводу акумів та інверторів від людей які не знають базові поняття, але дуже впевнені у своїх знаннях
Додано: Чет 11 лип, 2024 16:07
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
литий ионные тоже всю жизнь стояли во всех ноутах, мобилках и чем угодно, и никто про взрывы не парился.
единственное что циклов маловато, 700-1000, то есть на года 2-4 хватит, а потом надо думать про замену.
Додано: Чет 11 лип, 2024 16:09
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
А чего в Киеве в элитных высотках в количественном составе больше - пожаров от туристических плиток с резиновыми хреновыми шлангами от газовых баллонов или взрывов домашних самопальных Блюй-йэтти с батареями от попиленных перевёрнутых Тесл?
Додано: Чет 11 лип, 2024 16:10
Це якщо є 100% впевненість які елементи стоять у купленій станції всередині.
У попсового екофлоу, були моделі у яких могли ставити і літійіон і залізофосфат, і в різних магазинах в характеристиках могло бути написано будь-який тип.
Чи всі будуть розбирати корпус щоб пересвідчитись що стоїть саме те?
Пауербанки майже всі на літійіонних елементах, дужt мало на lifepo, ще менше на lipofe4 да і ті глючні. Подивіться декілька моделей на розетці, там мат стоїть на глючність. Тому вибору для пауербанків на залізофосфаті майже немає.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 11 лип, 2024 16:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 11 лип, 2024 16:11
літій горить і вибухає не просто так. для цього треба пошкодити елемент фізично, або замкнути, або перезаряджати. але згадайте історії коли із самсунгами на літак не пускали, тому що вони частенько горіли. історій повно.
але ви не забувайте про ємність в телефоні ноута і ємність акумів для дому. тому якщо телефон загориться навряд чи спалить хату. а якщо акум на пару квтгод - пиши пропало, потушити їх неможливо
Додано: Чет 11 лип, 2024 16:17
Наприклад, у всіх пальчикаових відомих брендів, да і тих же популярних для пауербанків елементах на 5000 мА, самсунгах 50Е. 21700 є мамбрана, яка спрацьовує при підвищенні тиску у батареї, і просто виключає повністю елемент в нуль. Але це спрацює якщо не буде катастрофічного впливу.
Але треба не забувати, що вистачає ідіотів з ютубу які показують як круто вони відновили елементи у яких спрацював захист, але ж мізків не вистачає, що більше захист не спрацює і буде пожежа.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 11 лип, 2024 16:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 11 лип, 2024 16:18
так ви праві, повно зарядних станцій на літій іоні (хоча думаю їх будуть заміщувати ліферами), але тут гарантом безпеки є не сама ячейка (вона як була небезпечною так і залишилась), а якість фабричного виробу, в якому мають бути всі необхідні захисти для безпечної експлуатації.
із Бетоном була мова про те, що великі батареї на 2-4-10 квтгод (для дому) літій іонні - це зазвичай саморобний самопал. який може бути зроблений якісно - із надійних комірок, із якісною налаштованою БМС та монтажем, в роботі із хорошим інвертором який вміє спілкуватись із БМС батареї. і вони більш менш безпечні (хоча і не такі безпечні як ліфер, якого кривими круками спалити проблематично)
але в більшості випадків - літій іон це стрьомний самопал, із бу авто ячейок (пакетних), на дешевих БМС склепаних кулібіним в гаражі.
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