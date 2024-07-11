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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 11 лип, 2024 16:20
trololo
так в том и дело, что когда нормальные аккумы даже литий-ион стоят в нормальной заводской станции, вероятность пожара близка к нулю.
сколько происходит пожаров и сколько их них от аккумов? короче чем больше о чем то говорят, тем сильнее все боятся
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Додано: Чет 11 лип, 2024 16:21
trololo написав:
але в більшості випадків - літій іон це стрьомний самопал, із бу авто ячейок, на дешевих БМС склепаних кулібіним в гаражі.
Скажу більше, всі чули про відкликання елетроавтомобілів, і причина була у самозайманні комірок, і іх повинні були утилізувати, але вони пішли на продаж в Україну... Тому з розбірок автоакумів, то ще та гра з долею.
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Додано: Чет 11 лип, 2024 16:25
smdtranz написав:trololo
так в том и дело, что когда нормальные аккумы даже литий-ион стоят в нормальной заводской станции, вероятность пожара близка к нулю.
сколько происходит пожаров и сколько их них от аккумов? короче чем больше о чем то говорят, тем сильнее все боятся
згоден, що проблема перебільшена. це як газовий балон - дотримуйся ТБ і все буде ок. але ж шанс загорітись не нульовий, правда? і якщо загорілось шансів потушити нуль. а LIFEPO4 ще більше зменшує цей ризик. ціни плюс мінус такі самі, трохи більше важать, але для дому не критично. тому не бачу зараз особливих переваг іону. собі замовив ліфери з китаю.
літій іон і ліфер - це як газ балон і електро плита, обпектись можна і там і там, але електро все одно безпечніше у всьому
Востаннє редагувалось trololo
в Чет 11 лип, 2024 16:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 11 лип, 2024 16:28
trololo написав: Бетон написав:
Ну если жить надоело и надоел ремонт и квартира, то можно и литиевый. А есть у него ферум или нет, вскрытие потом покажет.
вам треба трошки підтянуть матчасть, а то ще десь опозоритесь. залізофосфатні не горять навіть при КЗ и пробитому корпусі. різниця з літій іонними більша ніж між AGM та автоакумом. абсолютно різна хімія, різна напруга комірок.
літій іон (зазвичай це збірки із авто) я теж нікому додому не рекомендую.
але є тесли на Lifepo (китайські модел 3) - їх можна, вже бачив на олх продають, але ціни як на нові призматики, тому сенсу нема.
90% всіх порад в інтернеті з приводу акумів та інверторів від людей які не знають базові поняття, але дуже впевнені у своїх знаннях
Не треба мені нічого натягувать. Знаю я різницю.
Візьміть технічку і почитайте ризики.
Хто такий впевнений, хай ставить їх хоть біля ліжка.
Що там китайці напхають і як воно вибухне при короткому, наприклад, покаже розтин. В мене на объєктах стоять свинцеві по 10 років (ресурс років 5, потім заміна) і все гаразд. На квартирах з 2022 і все працює.
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Додано: Чет 11 лип, 2024 16:31
Бетон написав:
Не треба мені нічого натягувать. Знаю я різницю.
Візьміть технічку і почитайте ризики.
Хто такий впевнений, хай ставить їх хоть біля ліжка.
Що там китайці напхають і як воно вибухне при короткому, наприклад, покаже розтин. В мене на объєктах стоять свинцеві по 10 років і все гаразд. На квартирах з 2022 і все працює.
якби знали різницю, не писали би що її нема
зато тепер знаєте, можна не дякувати. є закони фізики та хімії, які не ми придумали і не нам спростовувати. літій залізо фосфатні акуми на порядок безпечніше ніж літій іонні в частині пожежної безпеки. це факт. і це їх основна перевага
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trololo
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Додано: Чет 11 лип, 2024 16:33
trololo написав: Бетон написав:
Не треба мені нічого натягувать. Знаю я різницю.
Візьміть технічку і почитайте ризики.
Хто такий впевнений, хай ставить їх хоть біля ліжка.
Що там китайці напхають і як воно вибухне при короткому, наприклад, покаже розтин. В мене на объєктах стоять свинцеві по 10 років і все гаразд. На квартирах з 2022 і все працює.
якби знали різницю, не писали би що її нема
зато тепер знаєте, можна не дякувати. є закони фізики та хімії, які не ми придумали і не нам спростовувати. літій залізо фосфатні акуми на порядок безпечніше ніж літій іонні в частині пожежної безпеки. це факт. і це їх основна перевага
Ну ви поюзайте якийсь час, якщо все нормально буде, мы теж на них перейдемо
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Додано: Чет 11 лип, 2024 16:42
та це не новинка якби, вони вже мабуть років пять поступово заміщують літій іонні в стаціонарних системах, де вага та обєм не критичні. вже і до автомобілів підбираються. але буду тримати в курсі. зараз сам на свинці сижу
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Додано: Чет 11 лип, 2024 17:18
Бетон написав: trololo написав: Бетон написав:
Не треба мені нічого натягувать. Знаю я різницю.
Візьміть технічку і почитайте ризики.
Хто такий впевнений, хай ставить їх хоть біля ліжка.
Що там китайці напхають і як воно вибухне при короткому, наприклад, покаже розтин. В мене на объєктах стоять свинцеві по 10 років і все гаразд. На квартирах з 2022 і все працює.
якби знали різницю, не писали би що її нема
зато тепер знаєте, можна не дякувати. є закони фізики та хімії, які не ми придумали і не нам спростовувати. літій залізо фосфатні акуми на порядок безпечніше ніж літій іонні в частині пожежної безпеки. це факт. і це їх основна перевага
Ну ви поюзайте якийсь час, якщо все нормально буде, мы теж на них перейдемо
Півтора року юзаю ліфепо4.
Щодо їх займистості, то наприклад при порушенні цілісності, лі-іон горить, як фейерверк, а ліфепо - ніякої реакції. Вдосталь відео з тестами. В цьому плані вони куди безпечніші.
А свинець / що гель, що агм - звісно дешевше, але
- зарядка повільна, і з цим нічого не поробиш
- напруга падає пропорційно розряду що теж не гуд
- габарити і вага. Навіть для того ж роутера - вже громіздке, і на верхній полиці в шафі воно трохи напрягає. А на пару квт*год збірка то взагалі на пів комори
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