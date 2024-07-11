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vitaliiangel написав:smdtranz берём экофлоу за 40 тыс грн. что им запитывать?
Для освещения я купил мощные светодиодные лампы по 20 вт с 2мя 18650, те АКБ что шли в комплекте сразу в мусор, поставил нормальные по 2700мач. добавил плату зарядки . Светят 5-6 часов без потери яркости. Если не хватает можно ещё донавесить . Цена вопроса 300-400 грн за 1шт
По вентиляторам аналогично купил их несколько с питание от 18650 . Одновременно сделал зарядку на 6 банок.
trololo написав:якби знали різницю, не писали би що її нема зато тепер знаєте, можна не дякувати. є закони фізики та хімії, які не ми придумали і не нам спростовувати. літій залізо фосфатні акуми на порядок безпечніше ніж літій іонні в частині пожежної безпеки. це факт. і це їх основна перевага
Ну ви поюзайте якийсь час, якщо все нормально буде, мы теж на них перейдемо
Півтора року юзаю ліфепо4. Щодо їх займистості, то наприклад при порушенні цілісності, лі-іон горить, як фейерверк, а ліфепо - ніякої реакції. Вдосталь відео з тестами. В цьому плані вони куди безпечніші.
Ракція все ж є, не така інтенсивна, як у NMC хімії, але при розгерметизації вивільняється суміш газів з до 50% водню. Якщо надимить так у закритому просторі, то може бути...
Бетон написав:Ну ви поюзайте якийсь час, якщо все нормально буде, мы теж на них перейдемо
Півтора року юзаю ліфепо4. Щодо їх займистості, то наприклад при порушенні цілісності, лі-іон горить, як фейерверк, а ліфепо - ніякої реакції. Вдосталь відео з тестами. В цьому плані вони куди безпечніші.
Ракція все ж є, не така інтенсивна, як у NMC хімії, але при розгерметизації вивільняється суміш газів з до 50% водню. Якщо надимить так у закритому просторі, то може бути...
Ну то хіба якщо в дуже замкненому просторі. Навряд там буде суттєвий об'єм водню