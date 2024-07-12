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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 26272829
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 19:20

Faceless вы правы для работы ситуация в корне другая, экономия 10-20 тыс может вылезти убытками на порядок большими.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 20:14

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:smdtranz берём экофлоу за 40 тыс грн. что им запитывать?

Для освещения я купил мощные светодиодные лампы по 20 вт с 2мя 18650, те АКБ что шли в комплекте сразу в мусор, поставил нормальные по 2700мач. добавил плату зарядки . Светят 5-6 часов без потери яркости. Если не хватает можно ещё донавесить . Цена вопроса 300-400 грн за 1шт

По вентиляторам аналогично купил их несколько с питание от 18650 . Одновременно сделал зарядку на 6 банок.

Гаджеты у меня все держат 7-8 часов в режиме wifi + включенный экран. Для их подзарядки есть павербанка на 60Ач (ёмкость реальная, замерял тестером, даю ссылку https://epicentrk.ua/shop/mplc-poverban ... 1a19e.html)

Запитывать котел экофлоу лютый оверпрайс. Гелевые АКБ на 200ач + инвертор 1,6квт справятся не хуже а ценник в 2р-3р. ниже.

По холодильнику я тут давал видео. Если и запитывать разве что маленький без морозилки.

От 19в ноутбуков я избавился ещё в 2022 перешёл на планшеты surface 12 вольт

рішення за $4 для 19В ноутів
https://fi202x.blogspot.com/2024/07/blog-post.html


Не надійний,спалив пару таких
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 21:50

  Faceless написав:
Бетон написав:
  trololo написав:якби знали різницю, не писали би що її нема :) зато тепер знаєте, можна не дякувати. є закони фізики та хімії, які не ми придумали і не нам спростовувати. літій залізо фосфатні акуми на порядок безпечніше ніж літій іонні в частині пожежної безпеки. це факт. і це їх основна перевага

Ну ви поюзайте якийсь час, якщо все нормально буде, мы теж на них перейдемо

Півтора року юзаю ліфепо4.
Щодо їх займистості, то наприклад при порушенні цілісності, лі-іон горить, як фейерверк, а ліфепо - ніякої реакції. Вдосталь відео з тестами. В цьому плані вони куди безпечніші.

Ракція все ж є, не така інтенсивна, як у NMC хімії, але при розгерметизації вивільняється суміш газів з до 50% водню. Якщо надимить так у закритому просторі, то може бути...
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 22:14

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Schmit написав:
  Faceless написав:
Бетон написав:Ну ви поюзайте якийсь час, якщо все нормально буде, мы теж на них перейдемо

Півтора року юзаю ліфепо4.
Щодо їх займистості, то наприклад при порушенні цілісності, лі-іон горить, як фейерверк, а ліфепо - ніякої реакції. Вдосталь відео з тестами. В цьому плані вони куди безпечніші.

Ракція все ж є, не така інтенсивна, як у NMC хімії, але при розгерметизації вивільняється суміш газів з до 50% водню. Якщо надимить так у закритому просторі, то може бути...
Ну то хіба якщо в дуже замкненому просторі. Навряд там буде суттєвий об'єм водню
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 08:57

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Вчора отакі штуки бачив.
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Перша коштує 7+ к євро, другу не перевіряв)
Hotab
 
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