RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 27282930
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 14:59

Тому треба придумати такий продукт від держави, що встановлення сес/вес іде тільки разом з акумуляторами, щоб можна було якраз віддавати ее в часи пік. Це ж все можна навіть зробити економічними стимулами - встановити ціну на ее в часи пік в 2-3 рази дорожчою
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 338
З нами з: 01.06.19
Подякував: 16 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2024 15:09

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

​​💡 Українці зможуть самостійно забезпечувати себе електроенергією

Уряд презентував кроки для стимулювання розвитку альтернативних джерел енергії та переходу домогосподарств на них.

Кожен українець, який бажає придбати та встановити сонячні, вітрові електростанції разом з системами накопичення електроенергії, зможе отримати для цього кредит під 0%

За цією програмою можна придбати станції потужністю до 10 кВт. Максимальна сума кредиту може складати до 480 тисяч гривень, а термін кредитування збільшено до 10 років.

👉 Вимоги для отримання кредиту

👀 insta | 👤 fb | 🎥 youtube | 🗞 cайт
Hotab
 
Повідомлень: 12659
З нами з: 15.02.09
Подякував: 349 раз.
Подякували: 2247 раз.
 
Профіль
1
2
1
  #<1 ... 27282930
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12380)
14.07.2024 14:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.