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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 14 лип, 2024 14:59
Тому треба придумати такий продукт від держави, що встановлення сес/вес іде тільки разом з акумуляторами, щоб можна було якраз віддавати ее в часи пік. Це ж все можна навіть зробити економічними стимулами - встановити ціну на ее в часи пік в 2-3 рази дорожчою
Додано: Нед 14 лип, 2024 15:09
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
💡 Українці зможуть самостійно забезпечувати себе електроенергією
Уряд презентував кроки для стимулювання розвитку альтернативних джерел енергії та переходу домогосподарств на них.
Кожен українець, який бажає придбати та встановити сонячні, вітрові електростанції разом з системами накопичення електроенергії, зможе отримати для цього кредит під 0%
За цією програмою можна придбати станції потужністю до 10 кВт. Максимальна сума кредиту може складати до 480 тисяч гривень, а термін кредитування збільшено до 10 років.
👉 Вимоги для отримання кредиту
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Додано: Нед 14 лип, 2024 15:42
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Додано: Нед 14 лип, 2024 16:05
Не очень понял мысль какую именно цену нужно изменить. Поднять цену продажи в часы пик? Согласен, это рыночно и что-то, наверное, стимулирует. Но это уже придумано. У юриков, вроде, и так тариф плавающий. Для физиков называется "трёхтарифный счётчик". Но его ставить придётся принудительно. Сейчас оно добровольно и почему-то ставить желающих не особо.
Или опустить цену покупки в не часы пик в 2-3 раза? Реализуемо и тоже правильно. Не скажу, что прям все новые СЭС будут с аккумами, но да, те, кто раньше планировал чего-то заработать на СЭС без аккумов (а с аккумами она по-любому убыточная), прикинут, что она тоже стала убыточной и ставить её не будут. Таким образом останутся только с аккумами.
Додано: Нед 14 лип, 2024 21:19
ви пробували, як фізособа із вулиці комунікувати із клієнтоорієнованим обленерго?
маю досвід тут і в Польщі, земля і небо.
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