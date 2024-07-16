|
|
|
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 14 лип, 2024 14:59
Тому треба придумати такий продукт від держави, що встановлення сес/вес іде тільки разом з акумуляторами, щоб можна було якраз віддавати ее в часи пік. Це ж все можна навіть зробити економічними стимулами - встановити ціну на ее в часи пік в 2-3 рази дорожчою
Додано: Нед 14 лип, 2024 15:09
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
💡 Українці зможуть самостійно забезпечувати себе електроенергією
Уряд презентував кроки для стимулювання розвитку альтернативних джерел енергії та переходу домогосподарств на них.
Кожен українець, який бажає придбати та встановити сонячні, вітрові електростанції разом з системами накопичення електроенергії, зможе отримати для цього кредит під 0%
За цією програмою можна придбати станції потужністю до 10 кВт. Максимальна сума кредиту може складати до 480 тисяч гривень, а термін кредитування збільшено до 10 років.
👉 Вимоги для отримання кредиту
👀 insta | 👤 fb | 🎥 youtube | 🗞 cайт
Додано: Нед 14 лип, 2024 15:42
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Додано: Нед 14 лип, 2024 16:05
Не очень понял мысль какую именно цену нужно изменить. Поднять цену продажи в часы пик? Согласен, это рыночно и что-то, наверное, стимулирует. Но это уже придумано. У юриков, вроде, и так тариф плавающий. Для физиков называется "трёхтарифный счётчик". Но его ставить придётся принудительно. Сейчас оно добровольно и почему-то ставить желающих не особо.
Или опустить цену покупки в не часы пик в 2-3 раза? Реализуемо и тоже правильно. Не скажу, что прям все новые СЭС будут с аккумами, но да, те, кто раньше планировал чего-то заработать на СЭС без аккумов (а с аккумами она по-любому убыточная), прикинут, что она тоже стала убыточной и ставить её не будут. Таким образом останутся только с аккумами.
Додано: Нед 14 лип, 2024 21:19
ви пробували, як фізособа із вулиці комунікувати із клієнтоорієнованим обленерго?
маю досвід тут і в Польщі, земля і небо.
Додано: Пон 15 лип, 2024 21:24
По произвольному вопросу? Бывало. Заявки про отсутствие электричества подавал. Нормально отвечали. Установка многотарифного счётчика у нас делается запросом прямо с сайта. Более того, потихонечку даже мой одесский ДТЭК ставит бесплатно (в частности родителям уже поставили, со мной соседний дом в плане на следующий месяц). После этого для перехода на собственно двух или трёхтарифность нужно заявление подать, но родители не жаловались, что квест был долгим или сложным. Двухтарифность даёт двукратную разницу, а в трёхтарифности между ценой в пиковые часы и ночные будет разница в 1.5 / 0.4 = 3.75 раз. Даже больше, чем в три раза. Так что стимулирующий продукт уже много лет, как предоставляется и его получить совсем не сложно.
Про Польшу не в курсе, поэтому верю, что перейти на многотарифное исчисление, чтобы в часы пик платить побольше, там гораздо тяжелее. Но мы, вроде, и не от Польши стимул хотим. Или от какого государства?
Додано: Вів 16 лип, 2024 10:03
Ну тупые! (с)
А они узнавали у ОСР (облэнерго), технически возможно подключить "большое" количество СЭС на их линии? Потом же будут рассказывать, что проклятые облэнерго не дают подключать и т.п.
Было бы правильно написать, что можно купить и установить, если это технически возможно осуществить на существующих сетях облэнерго, или если вы за свою деньги, согласно проекта, выполните реконструкцию существующих сетей, а это в деньгах, возможно, будет стоить намного больше стоимости самой СЭС.
А если в рамках разрешенной мощности, то необходимо выполнение
пункта 4.12.2 "Кодексу систем розподілу", что может свести к бессмысленности установки СЭС, так как она не будет работать (будет срабатывать система защиты).
Додано: Вів 16 лип, 2024 10:53
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
|