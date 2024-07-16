Додано: Пон 15 лип, 2024 21:24

flyman написав: moveton написав: The_Rebel написав: Тому треба придумати такий продукт від держави, що встановлення сес/вес іде тільки разом з акумуляторами, щоб можна було якраз віддавати ее в часи пік. Це ж все можна навіть зробити економічними стимулами - встановити ціну на ее в часи пік в 2-3 рази дорожчою Тому треба придумати такий продукт від держави, що встановлення сес/вес іде тільки разом з акумуляторами, щоб можна було якраз віддавати ее в часи пік. Це ж все можна навіть зробити економічними стимулами - встановити ціну на ее в часи пік в 2-3 рази дорожчою Для физиков называется "трёхтарифный счётчик". Но его ставить придётся принудительно. Сейчас оно добровольно и почему-то ставить желающих не особо. Для физиков называется "трёхтарифный счётчик". Но его ставить придётся принудительно. Сейчас оно добровольно и почему-то ставить желающих не особо.

ви пробували, як фізособа із вулиці комунікувати із клієнтоорієнованим обленерго?

маю досвід тут і в Польщі, земля і небо. ви пробували, як фізособа із вулиці комунікувати із клієнтоорієнованим обленерго?маю досвід тут і в Польщі, земля і небо.

По произвольному вопросу? Бывало. Заявки про отсутствие электричества подавал. Нормально отвечали. Установка многотарифного счётчика у нас делается запросом прямо с сайта. Более того, потихонечку даже мой одесский ДТЭК ставит бесплатно (в частности родителям уже поставили, со мной соседний дом в плане на следующий месяц). После этого для перехода на собственно двух или трёхтарифность нужно заявление подать, но родители не жаловались, что квест был долгим или сложным. Двухтарифность даёт двукратную разницу, а в трёхтарифности между ценой в пиковые часы и ночные будет разница в 1.5 / 0.4 = 3.75 раз. Даже больше, чем в три раза. Так что стимулирующий продукт уже много лет, как предоставляется и его получить совсем не сложно.Про Польшу не в курсе, поэтому верю, что перейти на многотарифное исчисление, чтобы в часы пик платить побольше, там гораздо тяжелее. Но мы, вроде, и не от Польши стимул хотим. Или от какого государства?