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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 12:33

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 13:18

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  Примат написав:А они узнавали у ОСР (облэнерго), технически возможно подключить "большое" количество СЭС на их линии? Потом же будут рассказывать, что проклятые облэнерго не дают подключать и т.п.
Было бы правильно написать, что можно купить и установить, если это технически возможно осуществить на существующих сетях облэнерго, или если вы за свою деньги, согласно проекта, выполните реконструкцию существующих сетей, а это в деньгах, возможно, будет стоить намного больше стоимости самой СЭС.

Какое отношение установка СЭС имеет к сетям облэнерго? Всё тут правильно написано: кредит на оборудование. Если не врут, то ещё и на установку, хотя и не факт потому, что в программе для ОСББ компенсация идёт только за оборудование. А подключение к потребителям - то уже сам. Первый же абзац: "переходу домогосподарств на них", т.е. СЭС предполагается для нужд своего хозяйства. Неужели так уж обязательно для подключения внутри своего хозяйства реконструировать сети облэнерго? Это в какой инструкции написано? А то я до сих пор обходился. Когда за мной придут и на сколько оштрафуют?

Пункт 4.12.2 может выполнять и надо, но AFAIK, если просто правильно воткнуть соответствующие провода в гибридный инвертор, то всё внутри хозяйства работает и никакая система защиты не срабатывает. Значит пункт 4.12.2 при этом тоже выполняется.
moveton
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  #<1 ... 28293031
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