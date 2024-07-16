Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Коли покращиться ситуація з відключеннями світла: прогноз «Укренерго»
|
|
|
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 16 лип, 2024 12:33
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Коли покращиться ситуація з відключеннями світла: прогноз «Укренерго»
Додано: Вів 16 лип, 2024 13:18
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Какое отношение установка СЭС имеет к сетям облэнерго? Всё тут правильно написано: кредит на оборудование. Если не врут, то ещё и на установку, хотя и не факт потому, что в программе для ОСББ компенсация идёт только за оборудование. А подключение к потребителям - то уже сам. Первый же абзац: "переходу домогосподарств на них", т.е. СЭС предполагается для нужд своего хозяйства. Неужели так уж обязательно для подключения внутри своего хозяйства реконструировать сети облэнерго? Это в какой инструкции написано? А то я до сих пор обходился. Когда за мной придут и на сколько оштрафуют?
Пункт 4.12.2 может выполнять и надо, но AFAIK, если просто правильно воткнуть соответствующие провода в гибридный инвертор, то всё внутри хозяйства работает и никакая система защиты не срабатывает. Значит пункт 4.12.2 при этом тоже выполняется.
Додано: Вів 16 лип, 2024 14:39
Додано: Вів 16 лип, 2024 14:53
Зачем же? Буду точно так же, как и был до появления СЭС: подключён для взятия из этой сети энергии в том количестве, которое мне не хватает. Какая Тора требует, если у меня в числе источников энергии внутри хозяйства появляется СБ, для такого взятия уже обязательно реконструировать сеть облэнерго? И она только для СБ этого требует или ещё для каких-то источников?
Додано: Вів 16 лип, 2024 14:58
Додано: Вів 16 лип, 2024 15:01
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
если ваша СЭС (инвертор) выдает излишки в сеть облэнерго
Додано: Вів 16 лип, 2024 15:12
Разумеется, если хочется строить ЭС для отдачи в сеть, то будет дорогостоящее новое подключение уже для отдачи. Но откуда взялась идея, что этот кредит обязательно для такой СЭС, когда у него явным текстом написано совсем другое назначение? Да и ограничение мощности намекает. Если эти киловатты ещё и по максимальной паспортной панелей считаются (а я даже не знаю, как их ещё считать в таком контексте), то реальных будет в разы меньше и отдавать особо и нечего получится.
Додано: Вів 16 лип, 2024 15:17
|