RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 28293031
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 12:33

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Коли покращиться ситуація з відключеннями світла: прогноз «Укренерго»
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4214
З нами з: 14.09.13
Подякував: 993 раз.
Подякували: 1957 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 13:18

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  Примат написав:А они узнавали у ОСР (облэнерго), технически возможно подключить "большое" количество СЭС на их линии? Потом же будут рассказывать, что проклятые облэнерго не дают подключать и т.п.
Было бы правильно написать, что можно купить и установить, если это технически возможно осуществить на существующих сетях облэнерго, или если вы за свою деньги, согласно проекта, выполните реконструкцию существующих сетей, а это в деньгах, возможно, будет стоить намного больше стоимости самой СЭС.

Какое отношение установка СЭС имеет к сетям облэнерго? Всё тут правильно написано: кредит на оборудование. Если не врут, то ещё и на установку, хотя и не факт потому, что в программе для ОСББ компенсация идёт только за оборудование. А подключение к потребителям - то уже сам. Первый же абзац: "переходу домогосподарств на них", т.е. СЭС предполагается для нужд своего хозяйства. Неужели так уж обязательно для подключения внутри своего хозяйства реконструировать сети облэнерго? Это в какой инструкции написано? А то я до сих пор обходился. Когда за мной придут и на сколько оштрафуют?

Пункт 4.12.2 может выполнять и надо, но AFAIK, если просто правильно воткнуть соответствующие провода в гибридный инвертор, то всё внутри хозяйства работает и никакая система защиты не срабатывает. Значит пункт 4.12.2 при этом тоже выполняется.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4637
З нами з: 23.03.18
Подякував: 30 раз.
Подякували: 518 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 14:39

  moveton написав:Какое отношение установка СЭС имеет к сетям облэнерго?

Если вы будете полностью автономны и у вас не будет подключения к сетям облэнерго, то вопросов нет.
Примат
 
Повідомлень: 519
З нами з: 09.12.21
Подякував: 24 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 14:53

  Примат написав:
  moveton написав:Какое отношение установка СЭС имеет к сетям облэнерго?

Если вы будете полностью автономны и у вас не будет подключения к сетям облэнерго, то вопросов нет.

Зачем же? Буду точно так же, как и был до появления СЭС: подключён для взятия из этой сети энергии в том количестве, которое мне не хватает. Какая Тора требует, если у меня в числе источников энергии внутри хозяйства появляется СБ, для такого взятия уже обязательно реконструировать сеть облэнерго? И она только для СБ этого требует или ещё для каких-то источников?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4637
З нами з: 23.03.18
Подякував: 30 раз.
Подякували: 518 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 14:55

moveton что такое СБ не знаю
Примат
 
Повідомлень: 519
З нами з: 09.12.21
Подякував: 24 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 14:58

  Примат написав:moveton что такое СБ не знаю

СБ - солнечная батарея. На всякий случай: СЭС я расшифровываю, как солнечная электростанция.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4637
З нами з: 23.03.18
Подякував: 30 раз.
Подякували: 518 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 15:01

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

если ваша СЭС (инвертор) выдает излишки в сеть облэнерго
Примат
 
Повідомлень: 519
З нами з: 09.12.21
Подякував: 24 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 15:12

  Примат написав:если ваша СЭС (инвертор) выдает излишки в сеть облэнерго

Разумеется, если хочется строить ЭС для отдачи в сеть, то будет дорогостоящее новое подключение уже для отдачи. Но откуда взялась идея, что этот кредит обязательно для такой СЭС, когда у него явным текстом написано совсем другое назначение? Да и ограничение мощности намекает. Если эти киловатты ещё и по максимальной паспортной панелей считаются (а я даже не знаю, как их ещё считать в таком контексте), то реальных будет в разы меньше и отдавать особо и нечего получится.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4637
З нами з: 23.03.18
Подякував: 30 раз.
Подякували: 518 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 15:17

  moveton написав:и отдавать особо и нечего получится.

Нельзя быть немножко беременной. Либо у вас есть перетоки с облэнерго, либо нет.
Если я понял, то вы считаете, что это кредит типа на "зарядную станцию с панелями", типа ИБП.
Примат
 
Повідомлень: 519
З нами з: 09.12.21
Подякував: 24 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2024 15:46

  Примат написав:
  moveton написав:и отдавать особо и нечего получится.

Нельзя быть немножко беременной. Либо у вас есть перетоки с облэнерго, либо нет.

Нельзя. Но если излишков для такой отдачи образуется не много, то мысли городить исходящее подключение даже не возникает.

  Примат написав:Если я понял, то вы считаете, что это кредит типа на "зарядную станцию с панелями", типа ИБП.

Нуу, можно попробовать и под такое пропихнуть, раз у них в условиях и под аккумы разрешено кредит тратить. Но думаю, что всё таки задумано под нечто помощнее, которое более-менее закроет потребности хозяйства и в роли ИБП можно сказать, что будет выступать уже внешняя сеть. Но именно только своего хозяйства. Разумеется, 10 kВт это не та мощность, чтобы париться организацией отдачи. Народ вон пятилетками ноет, что и разрешённые 30 кВт с крыши подключение окупают очень долго. А тариф на продажу постоянно уменьшают. В общем, оно и правильно. Он даже сейчас высоковат.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4637
З нами з: 23.03.18
Подякував: 30 раз.
Подякували: 518 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 28293031
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4104)
16.07.2024 17:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.