Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Коли покращиться ситуація з відключеннями світла: прогноз «Укренерго»
|
|
|
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 16 лип, 2024 12:33
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Коли покращиться ситуація з відключеннями світла: прогноз «Укренерго»
Додано: Вів 16 лип, 2024 13:18
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Какое отношение установка СЭС имеет к сетям облэнерго? Всё тут правильно написано: кредит на оборудование. Если не врут, то ещё и на установку, хотя и не факт потому, что в программе для ОСББ компенсация идёт только за оборудование. А подключение к потребителям - то уже сам. Первый же абзац: "переходу домогосподарств на них", т.е. СЭС предполагается для нужд своего хозяйства. Неужели так уж обязательно для подключения внутри своего хозяйства реконструировать сети облэнерго? Это в какой инструкции написано? А то я до сих пор обходился. Когда за мной придут и на сколько оштрафуют?
Пункт 4.12.2 может выполнять и надо, но AFAIK, если просто правильно воткнуть соответствующие провода в гибридный инвертор, то всё внутри хозяйства работает и никакая система защиты не срабатывает. Значит пункт 4.12.2 при этом тоже выполняется.
Додано: Вів 16 лип, 2024 14:39
Додано: Вів 16 лип, 2024 14:53
Зачем же? Буду точно так же, как и был до появления СЭС: подключён для взятия из этой сети энергии в том количестве, которое мне не хватает. Какая Тора требует, если у меня в числе источников энергии внутри хозяйства появляется СБ, для такого взятия уже обязательно реконструировать сеть облэнерго? И она только для СБ этого требует или ещё для каких-то источников?
Додано: Вів 16 лип, 2024 14:58
Додано: Вів 16 лип, 2024 15:01
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
если ваша СЭС (инвертор) выдает излишки в сеть облэнерго
Додано: Вів 16 лип, 2024 15:12
Разумеется, если хочется строить ЭС для отдачи в сеть, то будет дорогостоящее новое подключение уже для отдачи. Но откуда взялась идея, что этот кредит обязательно для такой СЭС, когда у него явным текстом написано совсем другое назначение? Да и ограничение мощности намекает. Если эти киловатты ещё и по максимальной паспортной панелей считаются (а я даже не знаю, как их ещё считать в таком контексте), то реальных будет в разы меньше и отдавать особо и нечего получится.
Додано: Вів 16 лип, 2024 15:17
Додано: Вів 16 лип, 2024 15:46
Нельзя. Но если излишков для такой отдачи образуется не много, то мысли городить исходящее подключение даже не возникает.
Нуу, можно попробовать и под такое пропихнуть, раз у них в условиях и под аккумы разрешено кредит тратить. Но думаю, что всё таки задумано под нечто помощнее, которое более-менее закроет потребности хозяйства и в роли ИБП можно сказать, что будет выступать уже внешняя сеть. Но именно только своего хозяйства. Разумеется, 10 kВт это не та мощность, чтобы париться организацией отдачи. Народ вон пятилетками ноет, что и разрешённые 30 кВт с крыши подключение окупают очень долго. А тариф на продажу постоянно уменьшают. В общем, оно и правильно. Он даже сейчас высоковат.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|