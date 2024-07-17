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Готуємося до найгіршого,
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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 29303132
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 14:09

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Коли покращиться ситуація з відключеннями світла: прогноз «Укренерго»
Може електрики? Бо світло мені дає сонце. Приглушення його мені забезпечують інколи хмари і щодоби відключає ніч, не «Укренерго».
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2024 14:23

Колеги, чи можете порадити лампи з акумуляторами для освітлення кімнат в квартирах для освітлення м'яким (жовтуватим) світлом 2500 - 3000 К не менше 6 год автономно з автопідзарядкою з електромережі? Додаткова, необов'язкова опція - не китайські
Visky
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Повідомлень: 1193
З нами з: 27.04.10
Подякував: 105 раз.
Подякували: 129 раз.
 
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  #<1 ... 29303132
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