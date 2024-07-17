Додано: Сер 17 лип, 2024 16:39

Visky написав: Колеги, чи можете порадити лампи з акумуляторами для освітлення кімнат в квартирах для освітлення м'яким (жовтуватим) світлом 2500 - 3000 К не менше 6 год автономно з автопідзарядкою з електромережі? Додаткова, необов'язкова опція - не китайські Колеги, чи можете порадити лампи з акумуляторами для освітлення кімнат в квартирах для освітлення м'яким (жовтуватим) світлом 2500 - 3000 К не менше 6 год автономно з автопідзарядкою з електромережі? Додаткова, необов'язкова опція - не китайські

По цветовой температуре проблем нет, на рынке есть любые от ультрафиолетовых до инфракрасных.На 6 часов надо 4 (а лучше 5) аккумуляторов типа 18650 ёмкостью не ниже 2500мач. Я таких ламп не встречал. Во первых 5 АКБ это вес. Во вторых цена. Продавец заинтересован продать 100 ламп па 300 грн с Акб ёмкостью до 1000мач , а если лампа будет стоить 600 её мало кто купит, лампы не ноутбуки, люди ищут подешевле.Нормальный вариант взять лампы которые вам подходят, с напряжением 3,6в (на 220 не смотрите если у вас нет инвертора) поменять родные аккумы на более ёмкие , если нужно добавить ещё.Ко всему придется покупать плату зарядки на 3А, чтобы лампа заряжалась не 10-20 часов а хотя бы 3-4. В дешёвые лампы плату 3а никто ставить не будет, дорогие я не тестировал, но думаю тоже, как и 4-5 аккумуляторов, банально из за веса, лампа-кирпич не понравится потребителю.При зарядке высокими токами платы зарядки греются, лучше их заряжать под вентиляторомВидел в продаже лампы с питанием от usbв теории их можно запитать павербанками со сквозной зарядкой (которые лучше собрать самому из проверенных аккумов) а необходимую яркость получить количеством.Без сквозной зарядки будете заряжать каждую лампу через 6 часов.И последнее есть ёмкие павербанки с хорошим фонариком. Посмотрите их тоже. Типа такого.Лампа в нем очень яркая, два режима яркости. И как свет как раз желтоватый. Сам таким пользуюсь, жаль что уже нет в продаже.