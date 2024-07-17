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Колеги, чи можете порадити лампи з акумуляторами для освітлення кімнат в квартирах для освітлення м'яким (жовтуватим) світлом 2500 - 3000 К не менше 6 год автономно з автопідзарядкою з електромережі? Додаткова, необов'язкова опція - не китайські
Visky написав:Колеги, чи можете порадити лампи з акумуляторами для освітлення кімнат в квартирах для освітлення м'яким (жовтуватим) світлом 2500 - 3000 К не менше 6 год автономно з автопідзарядкою з електромережі? Додаткова, необов'язкова опція - не китайські
По цветовой температуре проблем нет, на рынке есть любые от ультрафиолетовых до инфракрасных.
На 6 часов надо 4 (а лучше 5) аккумуляторов типа 18650 ёмкостью не ниже 2500мач. Я таких ламп не встречал. Во первых 5 АКБ это вес.
Во вторых цена. Продавец заинтересован продать 100 ламп па 300 грн с Акб ёмкостью до 1000мач , а если лампа будет стоить 600 её мало кто купит, лампы не ноутбуки, люди ищут подешевле.
Нормальный вариант, взять лампы которые вам подходят, с напряжением 3,6в (на 220 не смотрите если у вас нет инвертора) поменять родные аккумы на более ёмкие , если нужно добавить ещё.
К каждой лампе придется докупать плату зарядки на 3А, чтобы АКБ заряжались не 10-20 часов а хотя бы 3-4.
В дешёвых лампах платы 0,24А время зарядки считайте сами.
При зарядке высокими токами 2-3А платы зарядки греются, лучше их заряжать под вентилятором.
в теории их можно запитать павербанками со сквозной зарядкой (которые лучше собрать самому из проверенных аккумов) а необходимую яркость получить количеством. Тогда минимум геморроя подключили павербанк через адаптер к сети, а лампу к павербанку. Но не все павербанки такое поддерживают.
Без сквозной зарядки будете заряжать каждую лампу через 6 часов. А если держать постоянно включенным в сеть, аккумуляторы быстро износятся. Или надо мутить кнопку, которая будет переключать питание лампы с сети на АКБ и отключать нагрузку для зарядки. Технически элементарно, все равно свет включаете какой то кнопкой, она же может управлять и зарядкой.
Ещё есть ёмкие павербанки с большим по размеру фонариком. Типа такого.
Тестирую свою систему электроснабжения. В период летнего интенсивного солнечного излучения, подача ЭЭ 3 часа (цикл стирали и ПММ) в сутки меня устраивает. Но есть нюанс. Вылезла иная проблема. При включении электроснабжения высокая нагрузка садит напряжение до 175 - 180 вольт что приводит к сбоям в работе насосов водопровода. Как бы время ПММ и стиралку запустить, а напор первые 20-30 минут после включения слабый. Проблема вылезла именно сейчас, когда отключают целыми районами. Во время блекаута напор воды отличный. Приспособил 100 вт инвертор на помпу обратного осмоса, чтобы набирать фильтрат во время отключений. Последний, невысокий этаж. ГАЗ!!!!!!!!!
Свет, роутер, ноутбук и ТВ с неттопом. это вообще не вопрос запитать на 20-80 часов. С холодильником сложнее и затратнее по деньгам. Не инверторные холодильники не рекомендую даже пробовать. Проще на эти деньги пиццу заказывать. В период яркого солнца запускается инверторный дайкин на минималках.
UA написав:Не инверторные холодильники не рекомендую даже пробовать.
А как инверторный холодильник на практике при отключениях каждый день несколько раз и по 6 часов? Пугают, что поскольку для него, в отличие от поршневого, отключения в целом не естественны, высокая вероятность сгореть. Ну и по его холодопроизводительности вопросы. А то сейчас даже не знаю какой покупать. Поршневой в теории понадёжнее и производительнее, но их что-то в ассортименте не густо. Например, весь новый Samsung только инверторные.
UA написав:С холодильником сложнее и затратнее по деньгам. Не инверторные холодильники не рекомендую даже пробовать.
Видимо, смотря насколько большая СБ? Вон у меня поршневой типовых для квартиры размеров. Типично кушает 130-170 Вт. Не выглядит совсем уж непосильно для панели на квартирную стенку.