Додано: Сер 17 лип, 2024 16:39

Visky написав: Колеги, чи можете порадити лампи з акумуляторами для освітлення кімнат в квартирах для освітлення м'яким (жовтуватим) світлом 2500 - 3000 К не менше 6 год автономно з автопідзарядкою з електромережі? Додаткова, необов'язкова опція - не китайські Колеги, чи можете порадити лампи з акумуляторами для освітлення кімнат в квартирах для освітлення м'яким (жовтуватим) світлом 2500 - 3000 К не менше 6 год автономно з автопідзарядкою з електромережі? Додаткова, необов'язкова опція - не китайські

По цветовой температуре проблем нет, на рынке есть любые от ультрафиолетовых до инфракрасных.На 6 часов надо 4 (а лучше 5) аккумуляторов типа 18650 ёмкостью не ниже 2500мач. Я таких ламп не встречал. Во первых 5 АКБ это вес.Во вторых цена. Продавец заинтересован продать 100 ламп па 300 грн с Акб ёмкостью до 1000мач , а если лампа будет стоить 600 её мало кто купит, лампы не ноутбуки, люди ищут подешевле.Нормальный вариант, взять лампы которые вам подходят, с напряжением 3,6в (на 220 не смотрите если у вас нет инвертора) поменять родные аккумы на более ёмкие , если нужно добавить ещё.К каждой лампе придется докупать плату зарядки на 3А, чтобы АКБ заряжались не 10-20 часов а хотя бы 3-4.В дешёвых лампах платы 0,24А время зарядки считайте сами.При зарядке высокими токами 2-3А платы зарядки греются, лучше их заряжать под вентилятором.Видел в продаже лампы с питанием от usbв теории их можно запитать павербанками со сквозной зарядкой (которые лучше собрать самому из проверенных аккумов) а необходимую яркость получить количеством. Тогда минимум геморроя подключили павербанк через адаптер к сети, а лампу к павербанку. Но не все павербанки такое поддерживают.Без сквозной зарядки будете заряжать каждую лампу через 6 часов. А если держать постоянно включенным в сеть, аккумуляторы быстро износятся. Или надо мутить кнопку, которая будет переключать питание лампы с сети на АКБ и отключать нагрузку для зарядки. Технически элементарно, все равно свет включаете какой то кнопкой, она же может управлять и зарядкой.Ещё есть ёмкие павербанки с большим по размеру фонариком. Типа такого.Лампа в нем очень яркая, 20 диодов, слепит глаза, есть два режима яркости. И свет как раз желтоватый. Сам таким пользуюсь, жаль их уже нет в продаже. Но может есть аналогичные.