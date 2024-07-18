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vitaliiangel написав: По деньгам холдер, кнопка, три АКБ 18650 и плата зарядки будут стоить примерно 275 грн.
Павербанк такой ёмкости протянет минимум на 500. Плюс стоимость лампы, проводков и термоклей.
Ох Виталик, ох и Хфантазер. 1 розовый аккум 18650 samsung стоит 300грн. Если брать какой-то ноунейм, то конечно чуточку дешевле, но и работать он будет так же. Синие или зеленые с низким током отдачи - такие врагу только пожелать можно.
у меня несколько помещений уже так запитано. Или вы думаете я 100 лампочек для чего брал? Розовый Самсунг 80 грн/банка
UA написав:Не инверторные холодильники не рекомендую даже пробовать.
А как инверторный холодильник на практике при отключениях каждый день несколько раз и по 6 часов? Пугают, что поскольку для него, в отличие от поршневого, отключения в целом не естественны, высокая вероятность сгореть. Ну и по его холодопроизводительности вопросы. А то сейчас даже не знаю какой покупать. Поршневой в теории понадёжнее и производительнее, но их что-то в ассортименте не густо. Например, весь новый Samsung только инверторные.
UA написав:С холодильником сложнее и затратнее по деньгам. Не инверторные холодильники не рекомендую даже пробовать.
Видимо, смотря насколько большая СБ? Вон у меня поршневой типовых для квартиры размеров. Типично кушает 130-170 Вт. Не выглядит совсем уж непосильно для панели на квартирную стенку. Например, одной такой: https://karno.ua/-risen-rsm120-8-595m/ Но я не берусь сказать сколько от неё реально будет, ещё и после всех инверторных преобразований.
Не инверторных холодильник имеет огромные пусковые токи. От своей мини СЕС днем экспортирую ЭЭ соседям на питание холодильников. Не инверторному соседу отказал. Мой гибридный инвертор уходит в защиту при его пуске. В конкретно моем случаи холодильник работает через гибридный инвертор без отключений. А так вы правы. Каждый раз после отключения инверторный компресор молотит по максимуму, что не есть штатным режимом для инверторного холодильника.
инверторный от неинверторного отличается лишь типом питания двигателя. что один что другой может работать как угодно и рассчитан на этот режим. работа, совершаемая двигателем, зависит от количества тепла, отбираемого изнутри наружу и от разности температур изнутри и снаружи. причем при увеличиении разности температур растет и количество тепла, которое нужно выносить наружу, и отдельно растет работа по переносу каждой единицы тепла. из этого следуют два вывода: количество оборотов интверторного и неинверторного двигателя для одинаковых холодильников будет одинаково и их износ тоже. и второй, при увеличении комнатной температуры потребляемая энергия быстро растет, так как и приток тепла растет, и кпд падает. потребленная из розетки мощность выбрасывается в комнату и еще увеличивает температуру, от чего еще больше растет необходимая работа компрессора для поддержания внутри холода. вопрос качества холодильников и запаса, заложенного производителем индивидуально и в расчет не берется
так что по хорошему, нужно и холодильник ставить в прохладном проветриваемом месте, и при экстремальных режимах работы с включениями на 6 часов в сутки имеет смысл поднять температуру внутри, ну и для сглаживания нагрузки положить например баклажки с водой да побольше
vitaliiangel написав: По деньгам холдер, кнопка, три АКБ 18650 и плата зарядки будут стоить примерно 275 грн.
Павербанк такой ёмкости протянет минимум на 500. Плюс стоимость лампы, проводков и термоклей.
Ох Виталик, ох и Хфантазер. 1 розовый аккум 18650 samsung стоит 300грн. Если брать какой-то ноунейм, то конечно чуточку дешевле, но и работать он будет так же. Синие или зеленые с низким током отдачи - такие врагу только пожелать можно.
у меня несколько помещений уже так запитано. Или вы думаете я 100 лампочек для чего брал? Розовый Самсунг 80 грн/банка