Додано: Чет 18 лип, 2024 12:14

UA



инверторный от неинверторного отличается лишь типом питания двигателя.

что один что другой может работать как угодно и рассчитан на этот режим.

работа, совершаемая двигателем, зависит от количества тепла, отбираемого изнутри наружу и от разности температур изнутри и снаружи. причем при увеличиении разности температур растет и количество тепла, которое нужно выносить наружу, и отдельно растет работа по переносу каждой единицы тепла.

из этого следуют два вывода: количество оборотов интверторного и неинверторного двигателя для одинаковых холодильников будет одинаково и их износ тоже.

и второй, при увеличении комнатной температуры потребляемая энергия быстро растет, так как и приток тепла растет, и кпд падает. потребленная из розетки мощность выбрасывается в комнату и еще увеличивает температуру, от чего еще больше растет необходимая работа компрессора для поддержания внутри холода.

вопрос качества холодильников и запаса, заложенного производителем индивидуально и в расчет не берется



так что по хорошему, нужно и холодильник ставить в прохладном проветриваемом месте, и при экстремальных режимах работы с включениями на 6 часов в сутки имеет смысл поднять температуру внутри, ну и для сглаживания нагрузки положить например баклажки с водой да побольше