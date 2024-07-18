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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 18 лип, 2024 11:28
у меня несколько помещений уже так запитано. Или вы думаете я 100 лампочек для чего брал? Розовый Самсунг 80 грн/банка
Если бы они стоили па 300 то батареи э.самокатов стоили бы 20+ тыс. А сами самокаты 30+
В моем самокате 50 банок. То что там высокотоковые идут объяснять не нужно?
Так что хфвантазер тут вы.
Додано: Чет 18 лип, 2024 12:00
Не инверторных холодильник имеет огромные пусковые токи.
От своей мини СЕС днем экспортирую ЭЭ соседям на питание холодильников.
Не инверторному соседу отказал.
Мой гибридный инвертор уходит в защиту при его пуске.
В конкретно моем случаи холодильник работает через гибридный инвертор без отключений.
А так вы правы. Каждый раз после отключения инверторный компресор молотит по максимуму, что не есть штатным режимом для инверторного холодильника.
Додано: Чет 18 лип, 2024 12:12
Якщо дешево, то ось китайці клепають на базі серверних блоків живлення.
Струм/напруга регулюється.
На ОЛХ також мабуть є.
Додано: Чет 18 лип, 2024 12:14
UA
инверторный от неинверторного отличается лишь типом питания двигателя.
что один что другой может работать как угодно и рассчитан на этот режим.
работа, совершаемая двигателем, зависит от количества тепла, отбираемого изнутри наружу и от разности температур изнутри и снаружи. причем при увеличиении разности температур растет и количество тепла, которое нужно выносить наружу, и отдельно растет работа по переносу каждой единицы тепла.
из этого следуют два вывода: количество оборотов интверторного и неинверторного двигателя для одинаковых холодильников будет одинаково и их износ тоже.
и второй, при увеличении комнатной температуры потребляемая энергия быстро растет, так как и приток тепла растет, и кпд падает. потребленная из розетки мощность выбрасывается в комнату и еще увеличивает температуру, от чего еще больше растет необходимая работа компрессора для поддержания внутри холода.
вопрос качества холодильников и запаса, заложенного производителем индивидуально и в расчет не берется
так что по хорошему, нужно и холодильник ставить в прохладном проветриваемом месте, и при экстремальных режимах работы с включениями на 6 часов в сутки имеет смысл поднять температуру внутри, ну и для сглаживания нагрузки положить например баклажки с водой да побольше
Додано: Чет 18 лип, 2024 12:57
перевірені б.у. можна було взяти місяць+ тому в межах 20грн. за кожні умовні 1Аh,
якщо брати від 10 шт, то можна торгувати знижку
Додано: Чет 18 лип, 2024 13:19
я брал новые по 40 оптом 200 шт. Б/у это лотерея. У меня где то валялись с ноутбучных аккумов и шуруповертов, в итоге повыбрасывал потому что жалко тратить время на их зарядку. За то время что подают э.э. лучше заряжать АКБ с проверенной ёмкостью.
У меня 18шт постоянно на зарядке стоят. Вентилятор быстро их садит. Успевай заряжать когда свет отключают 6/3 как последние несколько дней, в результате поднакопилось. Сегодня кстати с 6 утра ещё не отключали.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 18 лип, 2024 13:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 18 лип, 2024 13:30
"Rotational speed (+/- 10%) 1200 RPM
Rotational speed with L.N.A. (+/- 10%) 1050 RPM
Rotational Speed with U.L.N.A. (+/- 10%) 900 RPM
Airflow 115,5 m³/h
Airflow with L.N.A. 101,9 m³/h
Airflow with U.L.N.A 88,7 m³/h
Acoustical noise 19,2 dB(A)
Acoustical noise with L.N.A. 16.4 dB(A)
Acoustical noise with U.L.N.A. 13.8 dB(A)
Static pressure 1,51 mm H₂O
Static pressure with L.N.A. 1,18 mm H₂O
Static pressure with U.L.N.A. 0,89 mm H₂O
Input power (typical) 0,528 W"
Може вентилятор замінити на більш економічний?
Якщо треба продуктивніший то є 20 см (200x200x30
оберти 800
шум 18,1
продуктивність -146,9
статичний тиск - 1,08
Чи Вам не для локального обдува?
Додано: Чет 18 лип, 2024 13:37
для локального . Вентиляторов запасы в количестве 12+ есть, в свое время приходилось много чего обдувать. Нет смысла покупать новые. Если гарантировано заряжать 18 АКБ за 3 часа проблема исчерпана. 18 банок садят два вентилятора за сутки. Сценарий подачи э.э. менее чем на 3 часа в сутки я не рассматриваю. Тогда уже надо зарядные станции покупать, которые заряжаются за 1 час, а это принципиально другие бюджеты. С лампами проще. Лампа (та что на прошлой странице) может работать 1час даже от 1 АКБ.
Сейчас задача запитать усилители моб. Связи (5в) сквозным павербанками, не за все деньги мира. В идеале купить плату с этой функцией. Плата + кюакб + холдер выходит в 2-3 р дешевле готового павербанка. Может вы встречали?
Додано: Чет 18 лип, 2024 13:53
Цей вентилятор від одного пауербанка на 10А, працює безперервно тихо і стабільно точно більше 16 годин, чистого експеримента по висаджуванню з 100% до нуля не проводив, і не треба заморочуватись з такою кількістю банок. У Вас явно вентилятори споживають занадто багато. Для порівняння, спробував звичайний 12 см зі старого системника, так він з такою ж продуктивністю (по відчуттям), і більшим шумом споживає майже в три-чотири рази більше.
IMXO. Noctua варті кожного витраченого на них цента.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 18 лип, 2024 14:05, всього редагувалось 1 раз.
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