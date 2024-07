Додано: Чет 18 лип, 2024 13:30

vitaliiangel написав: flyman написав: перевірені б.у. можна було взяти місяць+ тому в межах 20грн. за кожні умовні 1Аh,

якщо брати від 10 шт, то можна торгувати знижку я брал новые по 40 но оптом 200 шт. Б/у это лотерея. У меня где то валялись с ноутбучных аккумов и шуруповертов, в итоге повыбрасывал потому что жалко тратить время на их зарядку. За то время что подают э.э. лучше заряжать АКБ с проверенной ёмкостью. У меня 20-30 шт постоянно на зарядке стоят. Вентилятор быстро их садит. Успевай заряжать когда свет отключают 6/3 как последние несколько дней. Сегодня кстати с 6 утра ещё не отключали.

з пауєрбанка по паспорту бере 0,528W, приблизні цифри 4,9В*0,1А на dc-dc 4,9В=>12В"Rotational speed (+/- 10%) 1200 RPMRotational speed with L.N.A. (+/- 10%) 1050 RPMRotational Speed with U.L.N.A. (+/- 10%) 900 RPMAirflow 115,5 m³/hAirflow with L.N.A. 101,9 m³/hAirflow with U.L.N.A 88,7 m³/hAcoustical noise 19,2 dB(A)Acoustical noise with L.N.A. 16.4 dB(A)Acoustical noise with U.L.N.A. 13.8 dB(A)Static pressure 1,51 mm H₂OStatic pressure with L.N.A. 1,18 mm H₂OStatic pressure with U.L.N.A. 0,89 mm H₂OInput power (typical) 0,528 W"Може вентилятор замінити на більш економічний?Якщо треба продуктивніший то є 20 см (200x200x30оберти 800шум 18,1продуктивність -146,9статичний тиск - 1,08Чи Вам не для локального обдува?