RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 31323334
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 14:00

  vitaliiangel написав:Сейчас задача запитать усилители моб. Связи (5в) сквозным павербанками, не за все деньги мира. В идеале купить плату с этой функцией. Плата + кюакб + холдер выходит в 2-3 р дешевле готового павербанка. Может вы встречали?

Може ось такий ДБЖ?
Але там треба відразу міняти конденсатори і підпаювати балансир, на розетці всі негативні відгуки якраз виключно з цими дитячими болячками пов'язані.
_Mykola_
 
Повідомлень: 5003
З нами з: 09.02.09
Подякував: 666 раз.
Подякували: 690 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 14:05

  _Mykola_ написав:Цей вентилятор від одного пауербанка на 10А, працює безперервно тихо і стабільно точно більше 16 годин
мои вентиляторы 19см (автомобильные, но моторы другие) на сборке 3*18650 2400мач работают 6 часов. При этом держу их в 2метрах из за сильного потока воздуха. В ноль я их тоже не высаживаю, при 3,6в идут на зарядку. Компьютерные от блока питания пробовал. Дуют в 5 раз слабее, поэтому они экономнее. Но отказался, потому что надо в 20 см от себя их держать. На расстоянии 1 метра что он есть, что его нет.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 18 лип, 2024 14:20, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24168
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2405 раз.
Подякували: 3363 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 14:07

  _Mykola_ написав:
  vitaliiangel написав:Сейчас задача запитать усилители моб. Связи (5в) сквозным павербанками, не за все деньги мира. В идеале купить плату с этой функцией. Плата + кюакб + холдер выходит в 2-3 р дешевле готового павербанка. Может вы встречали?

Може ось такий ДБЖ?
Але там треба відразу міняти конденсатори і підпаювати балансир, на розетці всі негативні відгуки якраз виключно з цими дитячими болячками пов'язані.
а про такой что думаете?
https://flick.zone/product/canyon-pb-10 ... medium=cpc

Пишут что сквозная зарядка есть. Там маломощный прибор (усилитель моб.связи) его питает адаптер 0,25а мне нужно чтобы он 12-16 часов работал в автономном режиме а потом павербанк сам себя зарядил из сети. Чтобы люди не вникали что там заряжено и на сколько %
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24168
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2405 раз.
Подякували: 3363 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 14:21

  vitaliiangel написав:Пишут что сквозная зарядка есть. Там маломощный прибор (усилитель моб.связи) его питает адаптер 0,25а мне нужно чтобы он 12-16 часов работал в автономном режиме а потом павербанк сам себя зарядил из сети. Чтобы люди не вникали что там заряжено и на сколько %

Можете спробувати, але там полімерна незмінна батарея, як довно він зможе працювати у буферному режимі покаже тільки час.
_Mykola_
 
Повідомлень: 5003
З нами з: 09.02.09
Подякував: 666 раз.
Подякували: 690 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 31323334
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12391)
18.07.2024 14:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.