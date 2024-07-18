Але там треба відразу міняти конденсатори і підпаювати балансир, на розетці всі негативні відгуки якраз виключно з цими дитячими болячками пов'язані.
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 18 лип, 2024 14:00
Але там треба відразу міняти конденсатори і підпаювати балансир, на розетці всі негативні відгуки якраз виключно з цими дитячими болячками пов'язані.
Додано: Чет 18 лип, 2024 14:05
мои вентиляторы 19см (автомобильные, но моторы другие) на сборке 3*18650 2400мач работают 6 часов. При этом держу их в 2метрах из за сильного потока воздуха. В ноль я их тоже не высаживаю, при 3,6в идут на зарядку. Компьютерные от блока питания пробовал. Дуют в 5 раз слабее, поэтому они экономнее. Но отказался, потому что надо в 20 см от себя их держать. На расстоянии 1 метра что он есть, что его нет.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 18 лип, 2024 14:20, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 18 лип, 2024 14:07
а про такой что думаете?
Пишут что сквозная зарядка есть. Там маломощный прибор (усилитель моб.связи) его питает адаптер 0,25а мне нужно чтобы он 12-16 часов работал в автономном режиме а потом павербанк сам себя зарядил из сети. Чтобы люди не вникали что там заряжено и на сколько %
Додано: Чет 18 лип, 2024 14:21
Можете спробувати, але там полімерна незмінна батарея, як довно він зможе працювати у буферному режимі покаже тільки час.
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