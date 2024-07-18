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vitaliiangel написав:Сейчас задача запитать усилители моб. Связи (5в) сквозным павербанками, не за все деньги мира. В идеале купить плату с этой функцией. Плата + кюакб + холдер выходит в 2-3 р дешевле готового павербанка. Может вы встречали?
Може ось такий ДБЖ? Але там треба відразу міняти конденсатори і підпаювати балансир, на розетці всі негативні відгуки якраз виключно з цими дитячими болячками пов'язані.
_Mykola_ написав:Цей вентилятор від одного пауербанка на 10А, працює безперервно тихо і стабільно точно більше 16 годин
мои вентиляторы 19см (автомобильные, но моторы другие) на сборке 3*18650 2400мач работают 6 часов. При этом держу их в 2метрах из за сильного потока воздуха. В ноль я их тоже не высаживаю, при 3,6в идут на зарядку. Компьютерные от блока питания пробовал. Дуют в 5 раз слабее, поэтому они экономнее. Но отказался, потому что надо в 20 см от себя их держать. На расстоянии 1 метра что он есть, что его нет.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 18 лип, 2024 14:20, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel написав:Сейчас задача запитать усилители моб. Связи (5в) сквозным павербанками, не за все деньги мира. В идеале купить плату с этой функцией. Плата + кюакб + холдер выходит в 2-3 р дешевле готового павербанка. Может вы встречали?
Може ось такий ДБЖ? Але там треба відразу міняти конденсатори і підпаювати балансир, на розетці всі негативні відгуки якраз виключно з цими дитячими болячками пов'язані.
Пишут что сквозная зарядка есть. Там маломощный прибор (усилитель моб.связи) его питает адаптер 0,25а мне нужно чтобы он 12-16 часов работал в автономном режиме а потом павербанк сам себя зарядил из сети. Чтобы люди не вникали что там заряжено и на сколько %
vitaliiangel написав:Пишут что сквозная зарядка есть. Там маломощный прибор (усилитель моб.связи) его питает адаптер 0,25а мне нужно чтобы он 12-16 часов работал в автономном режиме а потом павербанк сам себя зарядил из сети. Чтобы люди не вникали что там заряжено и на сколько %
Можете спробувати, але там полімерна незмінна батарея, як довно він зможе працювати у буферному режимі покаже тільки час.
flyman написав:перевірені б.у. можна було взяти місяць+ тому в межах 20грн. за кожні умовні 1Аh, якщо брати від 10 шт, то можна торгувати знижку
я брал новые по 40 оптом 200 шт. Б/у это лотерея. У меня где то валялись с ноутбучных аккумов и шуруповертов, в итоге повыбрасывал потому что жалко тратить время на их зарядку. За то время что подают э.э. лучше заряжать АКБ с проверенной ёмкостью.
У меня 18шт постоянно на зарядке стоят. Вентилятор быстро их садит. Успевай заряжать когда свет отключают 6/3 как последние несколько дней, в результате поднакопилось. Сегодня кстати с 6 утра ещё не отключали.
провірені, тобто продають підписані після тесту на апараті для тестування, я перепровірив декілька, пише напр. 1397 28.4, то в межах похибки і є біля 1.3Аh внутрішній опір не маю можливості заміряти, думаю теж співпаде+- з тим, що написано