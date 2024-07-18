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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 14:00

  vitaliiangel написав:Сейчас задача запитать усилители моб. Связи (5в) сквозным павербанками, не за все деньги мира. В идеале купить плату с этой функцией. Плата + кюакб + холдер выходит в 2-3 р дешевле готового павербанка. Может вы встречали?

Може ось такий ДБЖ?
Але там треба відразу міняти конденсатори і підпаювати балансир, на розетці всі негативні відгуки якраз виключно з цими дитячими болячками пов'язані.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 14:05

  _Mykola_ написав:Цей вентилятор від одного пауербанка на 10А, працює безперервно тихо і стабільно точно більше 16 годин
мои вентиляторы 19см (автомобильные, но моторы другие) на сборке 3*18650 2400мач работают 6 часов. При этом держу их в 2метрах из за сильного потока воздуха. В ноль я их тоже не высаживаю, при 3,6в идут на зарядку. Компьютерные от блока питания пробовал. Дуют в 5 раз слабее, поэтому они экономнее. Но отказался, потому что надо в 20 см от себя их держать. На расстоянии 1 метра что он есть, что его нет.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 18 лип, 2024 14:20, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 14:07

  _Mykola_ написав:
  vitaliiangel написав:Сейчас задача запитать усилители моб. Связи (5в) сквозным павербанками, не за все деньги мира. В идеале купить плату с этой функцией. Плата + кюакб + холдер выходит в 2-3 р дешевле готового павербанка. Может вы встречали?

Може ось такий ДБЖ?
Але там треба відразу міняти конденсатори і підпаювати балансир, на розетці всі негативні відгуки якраз виключно з цими дитячими болячками пов'язані.
а про такой что думаете?
https://flick.zone/product/canyon-pb-10 ... medium=cpc

Пишут что сквозная зарядка есть. Там маломощный прибор (усилитель моб.связи) его питает адаптер 0,25а мне нужно чтобы он 12-16 часов работал в автономном режиме а потом павербанк сам себя зарядил из сети. Чтобы люди не вникали что там заряжено и на сколько %
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 14:21

  vitaliiangel написав:Пишут что сквозная зарядка есть. Там маломощный прибор (усилитель моб.связи) его питает адаптер 0,25а мне нужно чтобы он 12-16 часов работал в автономном режиме а потом павербанк сам себя зарядил из сети. Чтобы люди не вникали что там заряжено и на сколько %

Можете спробувати, але там полімерна незмінна батарея, як довно він зможе працювати у буферному режимі покаже тільки час.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 15:03

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:перевірені б.у. можна було взяти місяць+ тому в межах 20грн. за кожні умовні 1Аh,
якщо брати від 10 шт, то можна торгувати знижку
я брал новые по 40 оптом 200 шт. Б/у это лотерея. У меня где то валялись с ноутбучных аккумов и шуруповертов, в итоге повыбрасывал потому что жалко тратить время на их зарядку. За то время что подают э.э. лучше заряжать АКБ с проверенной ёмкостью.

У меня 18шт постоянно на зарядке стоят. Вентилятор быстро их садит. Успевай заряжать когда свет отключают 6/3 как последние несколько дней, в результате поднакопилось. Сегодня кстати с 6 утра ещё не отключали.

провірені, тобто продають підписані після тесту на апараті для тестування,
я перепровірив декілька,
пише напр. 1397 28.4,
то в межах похибки і є біля 1.3Аh
внутрішній опір не маю можливості заміряти, думаю теж співпаде+- з тим, що написано
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 15:08

  flyman написав:я перепровірив декілька,
пише напр. 1397 28.4,
то в межах похибки і є біля 1.3Аh
внутрішній опір не маю можливості заміряти, думаю теж співпаде+- з тим, що написано
как перепроверял?

Есть честные продавцы я не спорю. Но много и мошенников, потому что по каждой сделке нельзя оставить отзыв.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 15:09

  _Mykola_ написав:IMXO. Noctua варті кожного витраченого на них цента
руки чешутся их потестировать, но пока другие проблемы. Думаю чем запитывать котёл зимой. Тоже не за все деньги мира. Цены на экофлоу и блюетти взлетели
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 16:25

Усім, хто рятується на генераторах - тримайте подарунок від слуг.

НІНА ЮЖАНІНА:

⛽️ Щойно провладні фракції у парламенті підвищили акциз на пальне.
231 голосів ЗА (по фракціях на фото 👆).

Підвищення відбуватиметься у 5 етапів: з 1 вересня 2024 року, з 1 січня 2025 року, з 1 січня 2026 року, з 1 січня 2027року та з 1 січня 2028 року.

За цей час 1 літр бензину зросте в ціні на 8 гривень, дизель — на 10,5 гривень, скраплений газ — на 11 гривень.

І це за умови незмінного курсу гривні до євро (бо пальне купуємо за євро і ставки акцизу теж в євро)❗️

Наслідки:
🔻 збільшення цін на бензин, дизель, скраплений газ;
🔻 збільшення цін абсолютно на ВСІ товари і послуги;
🔻 втрата конкурентоспроможності вітчизняних товарів на всіх ринках збуту;
🔻 зростання інфляції;
🔻 зменшення купівельної спроможності населення.

І це тільки частина негативних наслідків.

При цьому гральний бізнес в тіні, виробництво та продаж тютюнових виробів в тіні, а проєкти з врегулювання цих питань вже забулися у податковому комітеті.

Чому?

🙅‍♀️ Бо там сильне лобі, там "нізя".

🫳 Людей оббирати легше — так вважають ті, хто проголосував.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 16:42

  vitaliiangel написав:
  _Mykola_ написав:IMXO. Noctua варті кожного витраченого на них цента
руки чешутся их потестировать, но пока другие проблемы. Думаю чем запитывать котёл зимой. Тоже не за все деньги мира. Цены на экофлоу и блюетти взлетели

як чим, простим ББЖ + стабілізатор від бабушкіного теплого лампового ящика, в якому вона милувалася ще гєнсєком Льонєю
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 16:56

  moveton написав:
  UA написав:Не инверторные холодильники не рекомендую даже пробовать.

А как инверторный холодильник на практике при отключениях каждый день несколько раз и по 6 часов? Пугают, что поскольку для него, в отличие от поршневого, отключения в целом не естественны, высокая вероятность сгореть. Ну и по его холодопроизводительности вопросы. А то сейчас даже не знаю какой покупать. Поршневой в теории понадёжнее и производительнее, но их что-то в ассортименте не густо. Например, весь новый Samsung только инверторные.

  UA написав:С холодильником сложнее и затратнее по деньгам. Не инверторные холодильники не рекомендую даже пробовать.

Видимо, смотря насколько большая СБ? Вон у меня поршневой типовых для квартиры размеров. Типично кушает 130-170 Вт. Не выглядит совсем уж непосильно для панели на квартирную стенку. Например, одной такой: https://karno.ua/-risen-rsm120-8-595m/ Но я не берусь сказать сколько от неё реально будет, ещё и после всех инверторных преобразований.
Є можливість забезпечувати холод в холодильниках зовсім іншим чином, не електро акумуляторами. У мене 1,8 висотою, стандартний при 7 годинах безперервної відключки 2-чі на добу + 1 раз біля 3-3,5 год і електроподачі 2-чі по 3-3,5 год на добу, в морозильці - нижче нуля *С, в хол. кам. підвищується лише до +8-10, буває +12 коли невчасно замінив акум.
Visky
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