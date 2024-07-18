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_Mykola_ написав:IMXO. Noctua варті кожного витраченого на них цента
руки чешутся их потестировать, но пока другие проблемы. Думаю чем запитывать котёл зимой. Тоже не за все деньги мира. Цены на экофлоу и блюетти взлетели
як чим, простим ББЖ + стабілізатор від бабушкіного теплого лампового ящика, в якому вона милувалася ще гєнсєком Льонєю
Надо чтобы электростанция заряжалась за 1 час и весила 5 кг. Чтобы когда сядет пошел туда где дырчит генератор и зарядил. Часик я как нибудь погуляю. А если она заряжается 6 часов то такое счастье не подходит. Те 6 часов попробуй поймай.
UA написав:Не инверторные холодильники не рекомендую даже пробовать.
А как инверторный холодильник на практике при отключениях каждый день несколько раз и по 6 часов? Пугают, что поскольку для него, в отличие от поршневого, отключения в целом не естественны, высокая вероятность сгореть. Ну и по его холодопроизводительности вопросы. А то сейчас даже не знаю какой покупать. Поршневой в теории понадёжнее и производительнее, но их что-то в ассортименте не густо. Например, весь новый Samsung только инверторные.
UA написав:С холодильником сложнее и затратнее по деньгам. Не инверторные холодильники не рекомендую даже пробовать.
Видимо, смотря насколько большая СБ? Вон у меня поршневой типовых для квартиры размеров. Типично кушает 130-170 Вт. Не выглядит совсем уж непосильно для панели на квартирную стенку. Например, одной такой: https://karno.ua/-risen-rsm120-8-595m/ Но я не берусь сказать сколько от неё реально будет, ещё и после всех инверторных преобразований.
Є можливість забезпечувати холод в холодильниках зовсім іншим чином, не електро акумуляторами. У мене 1,8 висотою, стандартний при 7 годинах безперервної відключки 2-чі на добу + 1 раз біля 3-3,5 год і електроподачі 2-чі по 3-3,5 год на добу, в морозильці - нижче нуля *С, в хол. кам. підвищується лише до +8-10, буває +12 коли невчасно замінив акум.
У морозилці має бути не просто нижче нуля *С а знчно нижче нуля - десь -15...-18 *С. У холод. камері - не вище +5 *С. Якщо у вас у морозилці лише чуть нижче нуля, а в холод. камері - аж +12, то варто перевірити усі продукти.