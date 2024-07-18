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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 32333435
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 17:27

Затестил самую бюджетную usb лампочку на потребление. Приятно удивился. Всю квартиру такими не осветить, но коридор/санузел вполне.
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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 17:30

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

vitaliiangel написав:Затестил самую бюджетную usb лампочку на потребление. Приятно удивился. Всю квартиру такими не осветить, но коридор/санузел вполне.
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Мені таку в подарунок поклали колись. Норм варіант, насправді, для тимчасового освітлення
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 17:31

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  _Mykola_ написав:IMXO. Noctua варті кожного витраченого на них цента
руки чешутся их потестировать, но пока другие проблемы. Думаю чем запитывать котёл зимой. Тоже не за все деньги мира. Цены на экофлоу и блюетти взлетели

як чим, простим ББЖ + стабілізатор від бабушкіного теплого лампового ящика, в якому вона милувалася ще гєнсєком Льонєю

Надо чтобы электростанция заряжалась за 1 час и весила 5 кг. Чтобы когда сядет пошел туда где дырчит генератор и зарядил. Часик я как нибудь погуляю. А если она заряжается 6 часов то такое счастье не подходит. Те 6 часов попробуй поймай.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 17:36

  Visky написав:
  moveton написав:
  UA написав:Не инверторные холодильники не рекомендую даже пробовать.

А как инверторный холодильник на практике при отключениях каждый день несколько раз и по 6 часов? Пугают, что поскольку для него, в отличие от поршневого, отключения в целом не естественны, высокая вероятность сгореть. Ну и по его холодопроизводительности вопросы. А то сейчас даже не знаю какой покупать. Поршневой в теории понадёжнее и производительнее, но их что-то в ассортименте не густо. Например, весь новый Samsung только инверторные.

  UA написав:С холодильником сложнее и затратнее по деньгам. Не инверторные холодильники не рекомендую даже пробовать.

Видимо, смотря насколько большая СБ? Вон у меня поршневой типовых для квартиры размеров. Типично кушает 130-170 Вт. Не выглядит совсем уж непосильно для панели на квартирную стенку. Например, одной такой: https://karno.ua/-risen-rsm120-8-595m/ Но я не берусь сказать сколько от неё реально будет, ещё и после всех инверторных преобразований.
Є можливість забезпечувати холод в холодильниках зовсім іншим чином, не електро акумуляторами. У мене 1,8 висотою, стандартний при 7 годинах безперервної відключки 2-чі на добу + 1 раз біля 3-3,5 год і електроподачі 2-чі по 3-3,5 год на добу, в морозильці - нижче нуля *С, в хол. кам. підвищується лише до +8-10, буває +12 коли невчасно замінив акум.

У морозилці має бути не просто нижче нуля *С а знчно нижче нуля - десь -15...-18 *С. У холод. камері - не вище +5 *С. Якщо у вас у морозилці лише чуть нижче нуля, а в холод. камері - аж +12, то варто перевірити усі продукти.
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