moveton написав:

UA написав: Не инверторные холодильники не рекомендую даже пробовать. Не инверторные холодильники не рекомендую даже пробовать.

UA написав: С холодильником сложнее и затратнее по деньгам. Не инверторные холодильники не рекомендую даже пробовать. С холодильником сложнее и затратнее по деньгам. Не инверторные холодильники не рекомендую даже пробовать.

А как инверторный холодильник на практике при отключениях каждый день несколько раз и по 6 часов? Пугают, что поскольку для него, в отличие от поршневого, отключения в целом не естественны, высокая вероятность сгореть. Ну и по его холодопроизводительности вопросы. А то сейчас даже не знаю какой покупать. Поршневой в теории понадёжнее и производительнее, но их что-то в ассортименте не густо. Например, весь новый Samsung только инверторные.Видимо, смотря насколько большая СБ? Вон у меня поршневой типовых для квартиры размеров. Типично кушает 130-170 Вт. Не выглядит совсем уж непосильно для панели на квартирную стенку. Например, одной такой:Но я не берусь сказать сколько от неё реально будет, ещё и после всех инверторных преобразований.