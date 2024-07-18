Додано: Чет 18 лип, 2024 18:00

flyman написав: ББЖ як інвертор, зняв акк, ББЖ як інвертор, зняв акк,

чтобы запитать котел мощностью 75 ватт на 6 часов ( меньше нет смысла ночью надо спать, а не бегать по зарядкам) нужен АКБ 150ач. (Говорим о литии и напряжении 3,6в) Это замеры из Ютуба. Компьютерные ббж дёшево но не подходят, они не рассчитаны на длительную работу, выгорают конденсаторы, не рассчитанные на эти температурные режимы. Есть видос чувака из мастерской с кучей ббж за спиной с выгореювшими конденсаторами и дорожками на плате.Кроме того 150ач надо балансировать. У меня был случай когда ёмкость одного АКБ была ниже остальных и в последовательной цепи он высаживался в ноль, потом при попытке зарядки нагрелся до высокой температуры и расплавил холдер. А нагрел его адаптер 5в 2А . Даже такой маленький ток может наделать неприятностей. А 150АЧ ты 2 амперами не зарядишь (или зарядка будет длиться 100 часов). Мой вывод с большими токами играться не нужно. 20 тыс грн не такие уж огромные деньги, купить заводскую станцию с гарантией и возможностью вернуть ее в течение 14 дней, если что то работает не так.