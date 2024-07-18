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_Mykola_ написав:IMXO. Noctua варті кожного витраченого на них цента
руки чешутся их потестировать, но пока другие проблемы. Думаю чем запитывать котёл зимой. Тоже не за все деньги мира. Цены на экофлоу и блюетти взлетели
як чим, простим ББЖ + стабілізатор від бабушкіного теплого лампового ящика, в якому вона милувалася ще гєнсєком Льонєю
Надо чтобы электростанция заряжалась за 1 час и весила 5 кг. Чтобы когда сядет пошел туда где дырчит генератор и зарядил. Часик я как нибудь погуляю. А если она заряжается 6 часов то такое счастье не подходит. Те 6 часов попробуй поймай.
UA написав:Не инверторные холодильники не рекомендую даже пробовать.
А как инверторный холодильник на практике при отключениях каждый день несколько раз и по 6 часов? Пугают, что поскольку для него, в отличие от поршневого, отключения в целом не естественны, высокая вероятность сгореть. Ну и по его холодопроизводительности вопросы. А то сейчас даже не знаю какой покупать. Поршневой в теории понадёжнее и производительнее, но их что-то в ассортименте не густо. Например, весь новый Samsung только инверторные.
UA написав:С холодильником сложнее и затратнее по деньгам. Не инверторные холодильники не рекомендую даже пробовать.
Видимо, смотря насколько большая СБ? Вон у меня поршневой типовых для квартиры размеров. Типично кушает 130-170 Вт. Не выглядит совсем уж непосильно для панели на квартирную стенку. Например, одной такой: https://karno.ua/-risen-rsm120-8-595m/ Но я не берусь сказать сколько от неё реально будет, ещё и после всех инверторных преобразований.
Є можливість забезпечувати холод в холодильниках зовсім іншим чином, не електро акумуляторами. У мене 1,8 висотою, стандартний при 7 годинах безперервної відключки 2-чі на добу + 1 раз біля 3-3,5 год і електроподачі 2-чі по 3-3,5 год на добу, в морозильці - нижче нуля *С, в хол. кам. підвищується лише до +8-10, буває +12 коли невчасно замінив акум.
У морозилці має бути не просто нижче нуля *С а знчно нижче нуля - десь -15...-18 *С. У холод. камері - не вище +5 *С. Якщо у вас у морозилці лише чуть нижче нуля, а в холод. камері - аж +12, то варто перевірити усі продукти.
vitaliiangel написав:як чим, простим ББЖ + стабілізатор від бабушкіного теплого лампового ящика, в якому вона милувалася ще гєнсєком Льонєю
Надо чтобы электростанция заряжалась за 1 час и весила 5 кг. Чтобы когда сядет пошел туда где дырчит генератор и зарядил. Часик я как нибудь погуляю. А если она заряжается 6 часов то такое счастье не подходит. Те 6 часов попробуй поймай.
ББЖ як інвертор, зняв акк, поніс і зарядив, можна навіть зборку 3х 18650, але поставити послідовно паралельно 2 діоди, щоб зменшити обмежити напругу, так як для свинцево-кислотних трохи вища, чим для 3х ліон (макс. 4.2В*3 = 12,6), в а ББЖ десь до 13В намагатиметься заряджати, а на діодах буде спад 0.7В
чтобы запитать котел мощностью 75 ватт на 6 часов ( меньше нет смысла ночью надо спать, а не бегать по зарядкам) нужен АКБ 150ач. (Говорим о литии и напряжении 3,6в) Это замеры из Ютуба. Компьютерные ббж дёшево но не подходят, они не рассчитаны на длительную работу, выгорают конденсаторы, не рассчитанные на эти температурные режимы. Есть видос чувака из мастерской с кучей ббж за спиной с выгореювшими конденсаторами и дорожками на плате.
Кроме того 150ач надо балансировать. У меня был случай когда ёмкость одного АКБ была ниже остальных и в последовательной цепи он высаживался в ноль, потом при попытке зарядки нагрелся до высокой температуры и расплавил холдер. А нагрел его адаптер 5в 2А . Даже такой маленький ток может наделать неприятностей. А 150АЧ ты 2 амперами не зарядишь (или зарядка будет длиться 100 часов). Мой вывод с большими токами играться не нужно. 20 тыс грн не такие уж огромные деньги, купить заводскую станцию с гарантией и возможностью вернуть ее в течение 14 дней, если что то работает не так.