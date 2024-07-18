RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 32333435
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 17:27

Затестил самую бюджетную usb лампочку на потребление. Приятно удивился. Всю квартиру такими не осветить, но коридор/санузел вполне.
Зображення
Зображення
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24189
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2405 раз.
Подякували: 3365 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 17:30

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

vitaliiangel написав:Затестил самую бюджетную usb лампочку на потребление. Приятно удивился. Всю квартиру такими не осветить, но коридор/санузел вполне.
Зображення
Зображення
Мені таку в подарунок поклали колись. Норм варіант, насправді, для тимчасового освітлення
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35014
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1447 раз.
Подякували: 7998 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 17:31

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  _Mykola_ написав:IMXO. Noctua варті кожного витраченого на них цента
руки чешутся их потестировать, но пока другие проблемы. Думаю чем запитывать котёл зимой. Тоже не за все деньги мира. Цены на экофлоу и блюетти взлетели

як чим, простим ББЖ + стабілізатор від бабушкіного теплого лампового ящика, в якому вона милувалася ще гєнсєком Льонєю

Надо чтобы электростанция заряжалась за 1 час и весила 5 кг. Чтобы когда сядет пошел туда где дырчит генератор и зарядил. Часик я как нибудь погуляю. А если она заряжается 6 часов то такое счастье не подходит. Те 6 часов попробуй поймай.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24189
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2405 раз.
Подякували: 3365 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 17:36

  Visky написав:
  moveton написав:
  UA написав:Не инверторные холодильники не рекомендую даже пробовать.

А как инверторный холодильник на практике при отключениях каждый день несколько раз и по 6 часов? Пугают, что поскольку для него, в отличие от поршневого, отключения в целом не естественны, высокая вероятность сгореть. Ну и по его холодопроизводительности вопросы. А то сейчас даже не знаю какой покупать. Поршневой в теории понадёжнее и производительнее, но их что-то в ассортименте не густо. Например, весь новый Samsung только инверторные.

  UA написав:С холодильником сложнее и затратнее по деньгам. Не инверторные холодильники не рекомендую даже пробовать.

Видимо, смотря насколько большая СБ? Вон у меня поршневой типовых для квартиры размеров. Типично кушает 130-170 Вт. Не выглядит совсем уж непосильно для панели на квартирную стенку. Например, одной такой: https://karno.ua/-risen-rsm120-8-595m/ Но я не берусь сказать сколько от неё реально будет, ещё и после всех инверторных преобразований.
Є можливість забезпечувати холод в холодильниках зовсім іншим чином, не електро акумуляторами. У мене 1,8 висотою, стандартний при 7 годинах безперервної відключки 2-чі на добу + 1 раз біля 3-3,5 год і електроподачі 2-чі по 3-3,5 год на добу, в морозильці - нижче нуля *С, в хол. кам. підвищується лише до +8-10, буває +12 коли невчасно замінив акум.

У морозилці має бути не просто нижче нуля *С а знчно нижче нуля - десь -15...-18 *С. У холод. камері - не вище +5 *С. Якщо у вас у морозилці лише чуть нижче нуля, а в холод. камері - аж +12, то варто перевірити усі продукти.
Schmit
 
Повідомлень: 4479
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 17:47

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:
  vitaliiangel написав:як чим, простим ББЖ + стабілізатор від бабушкіного теплого лампового ящика, в якому вона милувалася ще гєнсєком Льонєю

Надо чтобы электростанция заряжалась за 1 час и весила 5 кг. Чтобы когда сядет пошел туда где дырчит генератор и зарядил. Часик я как нибудь погуляю. А если она заряжается 6 часов то такое счастье не подходит. Те 6 часов попробуй поймай.

ББЖ як інвертор, зняв акк, поніс і зарядив, можна навіть зборку 3х 18650, але поставити послідовно паралельно 2 діоди, щоб зменшити обмежити напругу, так як для свинцево-кислотних трохи вища, чим для 3х ліон (макс. 4.2В*3 = 12,6), в а ББЖ десь до 13В намагатиметься заряджати, а на діодах буде спад 0.7В
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35686
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1585 раз.
Подякували: 2779 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 18:00

  flyman написав:ББЖ як інвертор, зняв акк,
чтобы запитать котел мощностью 75 ватт на 6 часов ( меньше нет смысла ночью надо спать, а не бегать по зарядкам) нужен АКБ 150ач. (Говорим о литии и напряжении 3,6в) Это замеры из Ютуба. Компьютерные ббж дёшево но не подходят, они не рассчитаны на длительную работу, выгорают конденсаторы, не рассчитанные на эти температурные режимы. Есть видос чувака из мастерской с кучей ббж за спиной с выгореювшими конденсаторами и дорожками на плате.

Кроме того 150ач надо балансировать. У меня был случай когда ёмкость одного АКБ была ниже остальных и в последовательной цепи он высаживался в ноль, потом при попытке зарядки нагрелся до высокой температуры и расплавил холдер. А нагрел его адаптер 5в 2А . Даже такой маленький ток может наделать неприятностей. А 150АЧ ты 2 амперами не зарядишь (или зарядка будет длиться 100 часов). Мой вывод с большими токами играться не нужно. 20 тыс грн не такие уж огромные деньги, купить заводскую станцию с гарантией и возможностью вернуть ее в течение 14 дней, если что то работает не так.

vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24189
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2405 раз.
Подякували: 3365 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 22:33

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:ББЖ як інвертор, зняв акк,
чтобы запитать котел мощностью 75 ватт на 6 часов ( меньше нет смысла ночью надо спать, а не бегать по зарядкам) нужен АКБ 150ач. (Говорим о литии и напряжении 3,6в) Это замеры из Ютуба. Компьютерные ббж дёшево но не подходят, они не рассчитаны на длительную работу, выгорают конденсаторы, не рассчитанные на эти температурные режимы. Есть видос чувака из мастерской с кучей ббж за спиной с выгореювшими конденсаторами и дорожками на плате.

Кроме того 150ач надо балансировать. У меня был случай когда ёмкость одного АКБ была ниже остальных и в последовательной цепи он высаживался в ноль, потом при попытке зарядки нагрелся до высокой температуры и расплавил холдер. А нагрел его адаптер 5в 2А . Даже такой маленький ток может наделать неприятностей. А 150АЧ ты 2 амперами не зарядишь (или зарядка будет длиться 100 часов). Мой вывод с большими токами играться не нужно. 20 тыс грн не такие уж огромные деньги, купить заводскую станцию с гарантией и возможностью вернуть ее в течение 14 дней, если что то работает не так.


обклався сто500 повербанками ...
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35686
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1585 раз.
Подякували: 2779 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 22:44

flyman блять оборжался, петухи в час ночи, искусственные тучи, у чувака прогрессирующая шизофрения, рекомендую всем для поднятия настроения. :D :D
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24189
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2405 раз.
Подякували: 3365 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 23:11

  vitaliiangel написав:flyman блять оборжался, петухи в час ночи, искусственные тучи, у чувака прогрессирующая шизофрения, рекомендую всем для поднятия настроения. :D :D

там ще "кліматична піндоська зброя", і ще кілька хітів колишніх сезонів, батюшка з латентим ПГМ

наступного року, якщо перестанем переходити на літній час, то півні кукарікакти будуть опівночі, можна буде звіряти годинники реального часу на багатозонних лічильниках е.е.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35686
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1585 раз.
Подякували: 2779 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 32333435
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1799)
18.07.2024 23:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.