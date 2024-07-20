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Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 33343536
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 23:00

  flyman написав:За рік єксплуатації безперебійника DC1018P ємність акумулятора з 10400mah знизилась до 3320mah. Також вздулись конденсатори біля трансформатора.

муха а я тебе шо говорил?
  vitaliiangel написав:выгорают конденсаторы, не рассчитанные на эти температурные режимы.
банально пересыхают. Вентилятор бы решил проблему. Всю современную технику нужно охлаждать кроме смартфонов Моторола.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 00:19

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:За рік єксплуатації безперебійника DC1018P ємність акумулятора з 10400mah знизилась до 3320mah. Також вздулись конденсатори біля трансформатора.

а я тебе шо говорил?
  vitaliiangel написав:выгорают конденсаторы, не рассчитанные на эти температурные режимы.
банально пересыхают. Вентилятор бы решил проблему. Всю современную технику нужно охлаждать кроме смартфонов Моторола.

в імпульсний блок живлення ставити потрібно низькоімпендансні конденсатори, а не загального призначення
flyman
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  #<1 ... 33343536
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