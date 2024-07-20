муха а я тебе шо говорил?
банально пересыхают. Вентилятор бы решил проблему. Всю современную технику нужно охлаждать кроме смартфонов Моторола.
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 19 лип, 2024 23:00
муха а я тебе шо говорил?
банально пересыхают. Вентилятор бы решил проблему. Всю современную технику нужно охлаждать кроме смартфонов Моторола.
Додано: Суб 20 лип, 2024 00:19
в імпульсний блок живлення ставити потрібно низькоімпендансні конденсатори, а не загального призначення
Додано: Суб 20 лип, 2024 02:27
В моторолах квантовые процессоры на сверхпроводниках? И при интенсивной работе(к примеру крайне плохой интернет 3G на пятом часу веерного отрубания района) они леденеют?
Какой тогда смарт именно моторолы купить? Разора же с дисплеем дюйма 6,5-6,7 нет?
Додано: Суб 20 лип, 2024 02:40
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Щодо наскрізних 5В (там є і 9В і 12В модифікації) - TZT Type-C 15W 3A Fast Charge UPS Power Supply / 18650 Lithium Battery Charger Module DC-DC Step Up Booster Converter 5V 9V 12V
Брав 12В та 5В, працює добре. Якщо тих двох 18650 буде не вистачати, можна довісити ще.
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