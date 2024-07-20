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flyman написав:За рік єксплуатації безперебійника DC1018P ємність акумулятора з 10400mah знизилась до 3320mah. Також вздулись конденсатори біля трансформатора.
муха а я тебе шо говорил?
vitaliiangel написав:выгорают конденсаторы, не рассчитанные на эти температурные режимы.
банально пересыхают. Вентилятор бы решил проблему. Всю современную технику нужно охлаждать кроме смартфонов Моторола.
В моторолах квантовые процессоры на сверхпроводниках? И при интенсивной работе(к примеру крайне плохой интернет 3G на пятом часу веерного отрубания района) они леденеют? Какой тогда смарт именно моторолы купить? Разора же с дисплеем дюйма 6,5-6,7 нет?
Щодо наскрізних 5В (там є і 9В і 12В модифікації) - TZT Type-C 15W 3A Fast Charge UPS Power Supply / 18650 Lithium Battery Charger Module DC-DC Step Up Booster Converter 5V 9V 12V https://a.aliexpress.com/_EHFfFY7 Брав 12В та 5В, працює добре. Якщо тих двох 18650 буде не вистачати, можна довісити ще.
alibob написав:Щодо наскрізних 5В (там є і 9В і 12В модифікації) - TZT Type-C 15W 3A Fast Charge UPS Power Supply / 18650 Lithium Battery Charger Module DC-DC Step Up Booster Converter 5V 9V 12V https://a.aliexpress.com/_EHFfFY7 Брав 12В та 5В, працює добре. Якщо тих двох 18650 буде не вистачати, можна довісити ще.
Внаяновності є на 12 вольт, та 9 вольт.
Плата UPS, джерело безперебійного живлення. Type-C, 12 вольт Модуль безперебійного живлення, що підвищує модуль заряджання літієвих АКБ. Коли є живлення — заряджає батареї, як живлення зникає — живить ваші прилади від акумуляторів. Для безперебійного живлення роутерів, модемів та інших приладів. Зі світлодіодною індикацією — діод D2-АКБ заряджені. D3 — живлення. D6 — напруга на виході. Застосування: Цей продукт підходить для обладнання, не пов'язаного з вимкненням живлення. Зовнішнє джерело живлення використовується, коли є живлення, й автоматичне плавне перемикання на живлення від батареї в разі збою живлення. якщо ви використовуєте інтерфейс USB для живлення, рекомендується використовувати інтерфейс Type-c, порівнюючи з інтерфейсом microUSB, струм, який можна пропустити, набагато більше, і максимум може пройти 5 А. Він підходить для маршрутизаторів, камер, макетних плат та іншого обладнання. Живлення вимикається, живлення від батареї плавно перемикається, живлення постійно під'єднане. Під'єднайте літієву батарею 18650 до батарейного блока на задній панелі. Ви також можете провести для під'єднання інших літієвих батарей UPS-15W може реалізувати плавне перемикання між зовнішнім джерелом живлення й подвійною батареєю. Джерело живлення (без затримки), що підходить для схем безперебійного живлення, як-от малопотужне обладнання та лічильники постійного струму, а також самозапуск після збою живлення й самозаряджання, коли живлення зовні зовні є. Вихідна напруга 9 В або 12В, а інші напруження можуть бути налаштовані.(R7 резистором, з досвіду покупців). Заряджання літієвої батареї, захист літієвої батареї, підвищення потужності, перемикання ДБЖ на чотири практичні функції. Двоколірний світлодіод вказує на стан заряджання, а зелене світло завжди горить, коли він повний, і заряджання автоматично припиняється. Інтерфейс Type-C, через великий струм.