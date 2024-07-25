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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 34353637
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 10:29

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  _Mykola_ написав:IMXO. Noctua варті кожного витраченого на них цента
руки чешутся их потестировать, но пока другие проблемы. Думаю чем запитывать котёл зимой. Тоже не за все деньги мира. Цены на экофлоу и блюетти взлетели

як чим, простим ББЖ + стабілізатор від бабушкіного теплого лампового ящика, в якому вона милувалася ще гєнсєком Льонєю

https://youtu.be/MnJe4FTe6xY?si=HZYNzF5-iXupyPTx

Не делает он синусоиду.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 15:37

Я здогадувався, що далі будуть проблеми з енергетикою (я сам енергетик :)), ще коли світло не вимикали як півроку точно, і тому купив дві зарядні станції ще в кінці минулого року, одну з них потужну (1229 Вт*год) на Чорну п'ятницю з хорошою знижкою. Зараз спокійно при відключенні користуюсь мікрохвильовою, працює холодильник і навіть електрочайник, при необхідності вмикаю всю квартиру через вилка-вилка. Якби тоді не купив, то точно б зараз городив як мінімум пару LiFePo4 нормальної ємності разом з інвертором. Поки і так вистачає.
Дивно, що люди розслабилися тоді і наче забули з ким ми воюємо.

п.с. хто хоче недорого освітити кімнати, можна купити отакі ліхтарики. Я собі взяв, штука класна і недорога, світить на рівні мого китайського довгого ліхтаря за ~600 грн купленого ще в перші блекаути. Поміняв рідну батарейку на 1200 мАг на 3000+ і вистачає надовго. 2 режими, економ і максимальний.
https://hotline.ua/ua/sport-fonariki/st ... sc#gallery
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 16:35

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:
  vitaliiangel написав:як чим, простим ББЖ + стабілізатор від бабушкіного теплого лампового ящика, в якому вона милувалася ще гєнсєком Льонєю

https://youtu.be/MnJe4FTe6xY?si=HZYNzF5-iXupyPTx

Не делает он синусоиду.

А якщо зробити П фільтр?

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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 16:54

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  Striker написав:при необхідності вмикаю всю квартиру через вилка-вилка.
Ото раз за разом бігаєте за вхідні двері і щиток вимикаєте і тільки самотужки -- дружині/дітям не довіряєте? :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 17:38

Amethyst, щиток невеликий в квартирі. Я б вже давно поставив би приблуду, що перемикає лінію живлення, та ми звідси через місяць-два переїжджатимемо на нове місце. Нікому не довіряю, тільки сам) А на кухні, де стоїть станція, і дружина може сама поперемикати.
Striker
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  #<1 ... 34353637
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