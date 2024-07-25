flyman написав:
як чим, простим ББЖ + стабілізатор від бабушкіного теплого лампового ящика, в якому вона милувалася ще гєнсєком Льонєю
Не делает он синусоиду.
|
|
|
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 25 лип, 2024 10:29
Не делает он синусоиду.
Додано: Чет 25 лип, 2024 15:37
Я здогадувався, що далі будуть проблеми з енергетикою (я сам енергетик ), ще коли світло не вимикали як півроку точно, і тому купив дві зарядні станції ще в кінці минулого року, одну з них потужну (1229 Вт*год) на Чорну п'ятницю з хорошою знижкою. Зараз спокійно при відключенні користуюсь мікрохвильовою, працює холодильник і навіть електрочайник, при необхідності вмикаю всю квартиру через вилка-вилка. Якби тоді не купив, то точно б зараз городив як мінімум пару LiFePo4 нормальної ємності разом з інвертором. Поки і так вистачає.
Дивно, що люди розслабилися тоді і наче забули з ким ми воюємо.
п.с. хто хоче недорого освітити кімнати, можна купити отакі ліхтарики. Я собі взяв, штука класна і недорога, світить на рівні мого
Додано: Чет 25 лип, 2024 16:35
А якщо зробити П фільтр?
.---/\/\/\/\/\---
. | . . . . . |
----- . . .-----
----- . . .-----
. | . . . . . |
. --- . . . ---
Додано: Чет 25 лип, 2024 16:54
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Додано: Чет 25 лип, 2024 17:38
Amethyst, щиток невеликий в квартирі. Я б вже давно поставив би приблуду, що перемикає лінію живлення, та ми звідси через місяць-два переїжджатимемо на нове місце. Нікому не довіряю, тільки сам) А на кухні, де стоїть станція, і дружина може сама поперемикати.
Додано: Чет 25 лип, 2024 20:46
Striker
Могли б навести приклади надійних виробників?
Сумарно хочу ємність від 5 до 10 квт*год. Потужність до 3 кВт
Додано: Чет 25 лип, 2024 21:11
Эту бери
Больше все равно в руках не дотащишь из за веса
И буржуйку к ней
Додано: Чет 25 лип, 2024 21:48
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Пожежі Хотабу бажаєте, б/у літій пропонувати?
Додано: Чет 25 лип, 2024 22:04
Може щось типу
з поляндіі захопити.
Звичайно ж з компенсацію VAT
Або навіть таке
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 25 лип, 2024 22:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 25 лип, 2024 22:06
Та купите разбитую Теслу из штатов за 10Куе.
Говорят, шо с нее можно сделать до десятка 5КВт аккумов ))
Зараз переглядають цей форум: vitaliiangel і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|