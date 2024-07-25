Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 25 лип, 2024 22:07
Чом би й ні. Ще акумів десь нащкребти. Принаймні буде трохи дешевше за дельту 3 чи збірки від блюетті
Faceless
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Додано: Чет 25 лип, 2024 22:08
Amethyst написав:
Та купите разбитую Теслу из штатов за 10Куе.
Говорят, шо с нее можно сделать до десятка 5КВт аккумов ))
А ше можна спалить і свою квартиру і сусіда
Faceless
Модератор
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Додано: Чет 25 лип, 2024 22:24
Просто для розуміння.,,
Якщо в будинок (суто гіпотетично) купувати отаку махіну
то вольтаж має значення для розміру втрат при перетворенні?
Тобто чи буде правдою сказати, що чим ближче вольтаж батареї до промислової мережі 220, то менше втрат буде при перетворенні? Чи це все взагалі не з тої опери?
Hotab
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