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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 35363738
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 22:07

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Hotab написав:Може щось типу https://merxu.com/en/offer/deye-energy- ... 37b8c918b/
з поляндіі захопити.
Звичайно ж з компенсацію VAT
Чом би й ні. Ще акумів десь нащкребти. Принаймні буде трохи дешевше за дельту 3 чи збірки від блюетті
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 22:08

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Amethyst написав:
  Hotab написав:Може щось типу https://merxu.com/en/offer/deye-energy- ... 37b8c918b/
з поляндіі захопити.
Звичайно ж з компенсацію VAT

Та купите разбитую Теслу из штатов за 10Куе.
Говорят, шо с нее можно сделать до десятка 5КВт аккумов ))
А ше можна спалить і свою квартиру і сусіда
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 22:24

Просто для розуміння.,,

Якщо в будинок (суто гіпотетично) купувати отаку махіну
Зображення
то вольтаж має значення для розміру втрат при перетворенні?

Тобто чи буде правдою сказати, що чим ближче вольтаж батареї до промислової мережі 220, то менше втрат буде при перетворенні? Чи це все взагалі не з тої опери?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 22:39

  Faceless написав:б/у літій пропонувати
во первых оба предложения по ссылке новые станции, или если олх сразу б/у? Во вторых, копируйте название модели и покупайте там где дешевле, или надёжнее, хоть в Китае. Мне удобнее давать ссылку на олх, кому то на Али, другому на розетку. Я не рекламирую площадку или продавца, лень искать сайт производителя. В третьих пожары от лития такая же экзотика, как укус акулы. Сколько за последние годы загорелось э.самокатов? А их как грязи. В т.ч. и б/у не все ж на новых ездят. И батареи там достаточно ёмкие, есть чему гореть. Меня сегодня малолетка лет 12 на дуалтроне обогнал. Я 50 км/ч ехал, а он под 70 км/ч. Вот чего нужно бояться, а не пожаров.
vitaliiangel
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  #<1 ... 35363738
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