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Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 35363738
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 22:07

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Hotab написав:Може щось типу https://merxu.com/en/offer/deye-energy- ... 37b8c918b/
з поляндіі захопити.
Звичайно ж з компенсацію VAT
Чом би й ні. Ще акумів десь нащкребти. Принаймні буде трохи дешевше за дельту 3 чи збірки від блюетті
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 22:08

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Amethyst написав:
  Hotab написав:Може щось типу https://merxu.com/en/offer/deye-energy- ... 37b8c918b/
з поляндіі захопити.
Звичайно ж з компенсацію VAT

Та купите разбитую Теслу из штатов за 10Куе.
Говорят, шо с нее можно сделать до десятка 5КВт аккумов ))
А ше можна спалить і свою квартиру і сусіда
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 22:24

Просто для розуміння.,,

Якщо в будинок (суто гіпотетично) купувати отаку махіну
Зображення
то вольтаж має значення для розміру втрат при перетворенні?

Тобто чи буде правдою сказати, що чим ближче вольтаж батареї до промислової мережі 220, то менше втрат буде при перетворенні? Чи це все взагалі не з тої опери?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 22:39

  Faceless написав:б/у літій пропонувати
во первых оба предложения по ссылке новые станции, или если олх сразу б/у? Во вторых, копируйте название модели и покупайте там где дешевле, или надёжнее, хоть в Китае. Мне удобнее давать ссылку на олх, кому то на Али, другому на розетку. Я не рекламирую площадку или продавца, лень искать сайт производителя. В третьих пожары от лития такая же экзотика, как укус акулы. Сколько за последние годы загорелось э.самокатов? А их как грязи. В т.ч. и б/у не все ж на новых ездят. И батареи там достаточно ёмкие, есть чему гореть. Меня сегодня малолетка лет 12 на дуалтроне обогнал. Я 50 км/ч ехал, а он под 70 км/ч. Вот чего нужно бояться, а не пожаров.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 00:49

  Amethyst написав:
  Hotab написав:Може щось типу https://merxu.com/en/offer/deye-energy- ... 37b8c918b/
з поляндіі захопити.
Звичайно ж з компенсацію VAT

Та купите разбитую Теслу из штатов за 10Куе.
Говорят, шо с нее можно сделать до десятка 5КВт аккумов ))

А если Лиф или Болт за пять с акком втрое меньше(35-40)?
или 10 стоит Тесла с привозом(а это от 4,3куе)? Она тогда будет после весьма серьёзного ДТП, возможно даже с поврежденмем самой батареи от удара.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2024 01:41

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

""Она тогда будет после весьма серьёзного ДТП, возможно даже с поврежденмем самой батареи от удара. ""

Нещодавно взяв 18650 Тесла з такої на олх. Ємність близько 2400mAh при розряді 0,5А. АЛЕ гріються до 60...70°С що при розряді, що при заряді 0,5А. Більшим струмом пробувати не ризикнув. І так тестив на ліітокалі-500 під вентилятором.
Так що будьте обережні, може і таке Г попастися.
Я то їх прилаштую (частково вже знайшов куди), наприклад в настільні лед-лампи, заміряв зарядний струм - 0,36А мах, при роботі віддає ще менше.
Для інфи - Франківськ (Богородчани), Віталій.
alibob
 
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  #<1 ... 35363738
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