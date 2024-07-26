Додано: Чет 25 лип, 2024 22:39

Faceless написав: б/у літій пропонувати б/у літій пропонувати

во первых оба предложения по ссылке новые станции, или если олх сразу б/у? Во вторых, копируйте название модели и покупайте там где дешевле, или надёжнее, хоть в Китае. Мне удобнее давать ссылку на олх, кому то на Али, другому на розетку. Я не рекламирую площадку или продавца, лень искать сайт производителя. В третьих пожары от лития такая же экзотика, как укус акулы. Сколько за последние годы загорелось э.самокатов? А их как грязи. В т.ч. и б/у не все ж на новых ездят. И батареи там достаточно ёмкие, есть чему гореть. Меня сегодня малолетка лет 12 на дуалтроне обогнал. Я 50 км/ч ехал, а он под 70 км/ч. Вот чего нужно бояться, а не пожаров.