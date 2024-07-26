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во первых оба предложения по ссылке новые станции, или если олх сразу б/у? Во вторых, копируйте название модели и покупайте там где дешевле, или надёжнее, хоть в Китае. Мне удобнее давать ссылку на олх, кому то на Али, другому на розетку. Я не рекламирую площадку или продавца, лень искать сайт производителя. В третьих пожары от лития такая же экзотика, как укус акулы. Сколько за последние годы загорелось э.самокатов? А их как грязи. В т.ч. и б/у не все ж на новых ездят. И батареи там достаточно ёмкие, есть чему гореть. Меня сегодня малолетка лет 12 на дуалтроне обогнал. Я 50 км/ч ехал, а он под 70 км/ч. Вот чего нужно бояться, а не пожаров.
Та купите разбитую Теслу из штатов за 10Куе. Говорят, шо с нее можно сделать до десятка 5КВт аккумов ))
А если Лиф или Болт за пять с акком втрое меньше(35-40)? или 10 стоит Тесла с привозом(а это от 4,3куе)? Она тогда будет после весьма серьёзного ДТП, возможно даже с поврежденмем самой батареи от удара.
""Она тогда будет после весьма серьёзного ДТП, возможно даже с поврежденмем самой батареи от удара. ""
Нещодавно взяв 18650 Тесла з такої на олх. Ємність близько 2400mAh при розряді 0,5А. АЛЕ гріються до 60...70°С що при розряді, що при заряді 0,5А. Більшим струмом пробувати не ризикнув. І так тестив на ліітокалі-500 під вентилятором. Так що будьте обережні, може і таке Г попастися. Я то їх прилаштую (частково вже знайшов куди), наприклад в настільні лед-лампи, заміряв зарядний струм - 0,36А мах, при роботі віддає ще менше. Для інфи - Франківськ (Богородчани), Віталій.
По 45. Не купував більше року, з минулої зими. Не розумію зараз рівень цін. Раніше брав самсунги 26J, 26E, 29E. 2400...2700mAh. Минулою зимою були +- по 90...100. Минулою весною подешевшали вдвічі. Далі не відслідковував. Порекомендуйте перевіреного продавана тут або на Алі, будь ласка.