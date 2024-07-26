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сподіваємося на краще Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще + Додати

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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 36373839 Додано: П'ят 26 лип, 2024 09:19 alibob написав: Порекомендуйте перевіреного продавана тут або на Алі, будь ласка. Порекомендуйте перевіреного продавана тут або на Алі, будь ласка. что значит проверенного? Я сначала купил 2 АКБ потестил, потом из этой же партии купил ещё 98 АКБ. Допускаю что из другой коробки могут быть уже хуже, поэтому просил продавца именно с той коробки с которой было первых два. Продавец не производитель, он не может отвечать за качество товара. В этом смысле проверенных продавцов нет. Если человек порядочный можно договориться о возврате. По ценам покупал 2700 Самсунг в 2016 по 80, и в 2024 тоже по 80. С 2016 многие потеряли емкость на 20-30%. Примерно 10% от общего числа пришлось выкинуть. До 2019 был туризм, а потом лежали без дела. Этого АКБ не любят. Щас люди понакупят зарядных станций, а через 5 лет выкинут их на олх по 20-30% стоимости. что значит проверенного? Я сначала купил 2 АКБ потестил, потом из этой же партии купил ещё 98 АКБ. Допускаю что из другой коробки могут быть уже хуже, поэтому просил продавца именно с той коробки с которой было первых два. Продавец не производитель, он не может отвечать за качество товара. В этом смысле проверенных продавцов нет. Если человек порядочный можно договориться о возврате. По ценам покупал 2700 Самсунг в 2016 по 80, и в 2024 тоже по 80. С 2016 многие потеряли емкость на 20-30%. Примерно 10% от общего числа пришлось выкинуть. До 2019 был туризм, а потом лежали без дела. Этого АКБ не любят. Щас люди понакупят зарядных станций, а через 5 лет выкинут их на олх по 20-30% стоимости. vitaliiangel

Повідомлень: 24269 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2405 раз. Подякували: 3366 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 лип, 2024 13:43 Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще vitaliiangel написав: Faceless написав: б/у літій пропонувати б/у літій пропонувати во первых оба предложения по ссылке новые станции, или если олх сразу б/у? Во вторых, копируйте название модели и покупайте там где дешевле, или надёжнее, хоть в Китае. Мне удобнее давать ссылку на олх, кому то на Али, другому на розетку. Я не рекламирую площадку или продавца, лень искать сайт производителя. В третьих пожары от лития такая же экзотика, как укус акулы. Сколько за последние годы загорелось э.самокатов? А их как грязи. В т.ч. и б/у не все ж на новых ездят. И батареи там достаточно ёмкие, есть чему гореть. Меня сегодня малолетка лет 12 на дуалтроне обогнал. Я 50 км/ч ехал, а он под 70 км/ч. Вот чего нужно бояться, а не пожаров. во первых оба предложения по ссылке новые станции, или если олх сразу б/у? Во вторых, копируйте название модели и покупайте там где дешевле, или надёжнее, хоть в Китае. Мне удобнее давать ссылку на олх, кому то на Али, другому на розетку. Я не рекламирую площадку или продавца, лень искать сайт производителя. В третьих пожары от лития такая же экзотика, как укус акулы. Сколько за последние годы загорелось э.самокатов? А их как грязи. В т.ч. и б/у не все ж на новых ездят. И батареи там достаточно ёмкие, есть чему гореть. Меня сегодня малолетка лет 12 на дуалтроне обогнал. Я 50 км/ч ехал, а он под 70 км/ч. Вот чего нужно бояться, а не пожаров. Тільки за останні пару місяців пару пожеж знаю в Соф Борщазі і на Позняках. В останньому випадку згоріла ще квартира сусіда Тільки за останні пару місяців пару пожеж знаю в Соф Борщазі і на Позняках. В останньому випадку згоріла ще квартира сусіда Faceless

Модератор Повідомлень: 35045 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1447 раз. Подякували: 7999 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 36373839 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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