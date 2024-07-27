|
|
|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: П'ят 26 лип, 2024 09:19
alibob написав:
Порекомендуйте перевіреного продавана тут або на Алі, будь ласка.
что значит проверенного? Я сначала купил 2 АКБ потестил, потом из этой же партии купил ещё 98 АКБ. Допускаю что из другой коробки могут быть уже хуже, поэтому просил продавца именно с той коробки с которой было первых два. Продавец не производитель, он не может отвечать за качество товара. В этом смысле проверенных продавцов нет. Если человек порядочный можно договориться о возврате. По ценам покупал 2700 Самсунг в 2016 по 80, и в 2024 тоже по 80. С 2016 многие потеряли емкость на 20-30%. Примерно 10% от общего числа пришлось выкинуть. До 2019 был туризм, а потом лежали без дела. Этого АКБ не любят. Щас люди понакупят зарядных станций, а через 5 лет выкинут их на олх по 20-30% стоимости.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 24276
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2405 раз.
- Подякували: 3366 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 26 лип, 2024 13:43
vitaliiangel написав: Faceless написав:
б/у літій пропонувати
во первых оба предложения по ссылке новые станции, или если олх сразу б/у? Во вторых, копируйте название модели и покупайте там где дешевле, или надёжнее, хоть в Китае. Мне удобнее давать ссылку на олх, кому то на Али, другому на розетку. Я не рекламирую площадку или продавца, лень искать сайт производителя. В третьих пожары от лития такая же экзотика, как укус акулы. Сколько за последние годы загорелось э.самокатов? А их как грязи. В т.ч. и б/у не все ж на новых ездят. И батареи там достаточно ёмкие, есть чему гореть. Меня сегодня малолетка лет 12 на дуалтроне обогнал. Я 50 км/ч ехал, а он под 70 км/ч. Вот чего нужно бояться, а не пожаров.
Тільки за останні пару місяців пару пожеж знаю в Соф Борщазі і на Позняках. В останньому випадку згоріла ще квартира сусіда
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35050
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1447 раз.
- Подякували: 7999 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: П'ят 26 лип, 2024 14:23
Faceless какой это % от общего числа пожаров, 0,1 или 0,01?
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 24276
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2405 раз.
- Подякували: 3366 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 27 лип, 2024 13:16
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 24276
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2405 раз.
- Подякували: 3366 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 27 лип, 2024 13:17
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 24276
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2405 раз.
- Подякували: 3366 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|