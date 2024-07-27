Додано: П'ят 26 лип, 2024 09:19

alibob написав: Порекомендуйте перевіреного продавана тут або на Алі, будь ласка. Порекомендуйте перевіреного продавана тут або на Алі, будь ласка.

что значит проверенного? Я сначала купил 2 АКБ потестил, потом из этой же партии купил ещё 98 АКБ. Допускаю что из другой коробки могут быть уже хуже, поэтому просил продавца именно с той коробки с которой было первых два. Продавец не производитель, он не может отвечать за качество товара. В этом смысле проверенных продавцов нет. Если человек порядочный можно договориться о возврате. По ценам покупал 2700 Самсунг в 2016 по 80, и в 2024 тоже по 80. С 2016 многие потеряли емкость на 20-30%. Примерно 10% от общего числа пришлось выкинуть. До 2019 был туризм, а потом лежали без дела. Этого АКБ не любят. Щас люди понакупят зарядных станций, а через 5 лет выкинут их на олх по 20-30% стоимости.